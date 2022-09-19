Уроженец Нарва-Йыэсуу Глеб Карпенко выиграл Тартуский веломарафон

Во второй половине 89-километровой гонки по пересеченной местности Карпенко оторвался от всех конкурентов. Последние 38 километров он преодолел в гордом одиночестве и финишировал со временем 2:37.58, почти на полторы минуты обогнав своих ближайших преследователей Оскара Нису и Герта Кивистика.