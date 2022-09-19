Пн, 19.09.2022
Погода
Гороскоп
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Уроженец Нарва-Йыэсуу Глеб Карпенко выиграл Тартуский веломарафон

Эрик Гамзеев
, журналист
Уроженец Нарва-Йыэсуу Глеб Карпенко выиграл Тартуский веломарафон
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Глеб Карпенко прибыл в Эльва почти на полторы минуты раньше ближайших конкурентов.
Глеб Карпенко прибыл в Эльва почти на полторы минуты раньше ближайших конкурентов. Фото: Adam Illingworth

Уроженец Нарва-Йыэсуу 20-летний Глеб Карпенко победил в воскресенье в одной из самых престижных велогонок Эстонии - в Тартуском марафоне, проходящем от Отепяэ до Эльва частично по трассе лыжного марафона.

Во второй половине 89-километровой гонки по пересеченной местности Карпенко оторвался от всех конкурентов. Последние 38 километров он преодолел в гордом одиночестве и финишировал со временем 2:37.58, почти на полторы минуты обогнав своих ближайших преследователей Оскара Нису и Герта Кивистика.

Глеб Карпенко является на сегодня одним из немногих спортсменов, добившихся победы как на шоссейной трассе Тартуского велоралли, так и на пересеченной местности в Тартуском веломарафоне.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх