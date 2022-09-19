Уроженец Нарва-Йыэсуу 20-летний Глеб Карпенко победил в воскресенье в одной из самых престижных велогонок Эстонии - в Тартуском марафоне, проходящем от Отепяэ до Эльва частично по трассе лыжного марафона.
Уроженец Нарва-Йыэсуу Глеб Карпенко выиграл Тартуский веломарафон
Уроженец Нарва-Йыэсуу Глеб Карпенко выиграл Тартуский веломарафон
Во второй половине 89-километровой гонки по пересеченной местности Карпенко оторвался от всех конкурентов. Последние 38 километров он преодолел в гордом одиночестве и финишировал со временем 2:37.58, почти на полторы минуты обогнав своих ближайших преследователей Оскара Нису и Герта Кивистика.
Глеб Карпенко является на сегодня одним из немногих спортсменов, добившихся победы как на шоссейной трассе Тартуского велоралли, так и на пересеченной местности в Тартуском веломарафоне.
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