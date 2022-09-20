В ТЕМНОТЕ СЛУЧАЕТСЯ ВСЯКОЕ ⟩ Музеи Ида-Вирумаа приглашают окунуться в приключения без электричества

Июльский счет шахтного музея за электроэнергию составил 5800 евро вместо обычных для середины лета 1400-1500 евро. Так что неудивительно, что коллектив музея ищет любую возможность сэкономить электричество.

В качестве нового приключения музей в Кохтла-Нымме приглашает в эксклюзивное путешествие по темным шахтным ходам, надеясь на заряженные телефоны посетителей, которые можно использовать под землей как умный фонарик.