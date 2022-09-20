Экскурсия по темным шахтным ходам, ночные истории о привидениях и удивительное знакомство с заброшенной фабрикой от подвала до башни - ида-вирумааские музеи предлагают пощекотать нервы, заодно экономя электроэнергию, согласно духу времени.
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В ТЕМНОТЕ СЛУЧАЕТСЯ ВСЯКОЕ ⟩ Музеи Ида-Вирумаа приглашают окунуться в приключения без электричества
Музеи Ида-Вирумаа приглашают окунуться в приключения без электричества
Июльский счет шахтного музея за электроэнергию составил 5800 евро вместо обычных для середины лета 1400-1500 евро. Так что неудивительно, что коллектив музея ищет любую возможность сэкономить электричество.