Спа-отель "Toila" представляет интерес как для тех, кому необходимы лечение и релаксация, так и для любителей искусства: витражи, украшающие здание со дня его открытия, теперь стали более заметными. Директор Эстонского музея прикладного искусства и дизайна Кай Лобьякас считает, что именно ради этих произведений художественного стеклоделия стоит специально приехать в Тойла.
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Спа-отель "Toila" привлек внимание к остававшимся в тени сокровищам
Спа-отель "Toila" привлек внимание к остававшимся в тени сокровищам
Для построенного в 1989 году санатория-профилактория "Eesti Põlevkivi" были заказаны два произведения искусства из стекла. Вестибюль украшает двухсторонний витраж длиной 18 метров из литых стеклянных блоков разных оттенков, который виден как из конференц-зала, так и из фойе. Отпечатки различных окаменелостей придают витражам узорчатый вид.
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