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Спа-отель "Toila" привлек внимание к остававшимся в тени сокровищам

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Спа-отель "Toila" привлек внимание к остававшимся в тени сокровищам
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На потолке нижнего этажа спа-отеля "Toila" привлекает внимание круглый витраж из разноцветных блоков каплевидной формы. Светильник изображает сталактиты, образующиеся в подземных ходах и шахтах.
На потолке нижнего этажа спа-отеля "Toila" привлекает внимание круглый витраж из разноцветных блоков каплевидной формы. Светильник изображает сталактиты, образующиеся в подземных ходах и шахтах. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Спа-отель "Toila" представляет интерес как для тех, кому необходимы лечение и релаксация, так и для любителей искусства: витражи, украшающие здание со дня его открытия, теперь стали более заметными. Директор Эстонского музея прикладного искусства и дизайна Кай Лобьякас считает, что именно ради этих произведений художественного стеклоделия стоит специально приехать в Тойла.

Для построенного в 1989 году санатория-профилактория "Eesti Põlevkivi" были заказаны два произведения искусства из стекла. Вестибюль украшает двухсторонний витраж длиной 18 метров из литых стеклянных блоков разных оттенков, который виден как из конференц-зала, так и из фойе. Отпечатки различных окаменелостей придают витражам узорчатый вид.

На потолке нижнего этажа в глаза бросается круглый витраж из разноцветных блоков каплевидной формы. Светильник диаметром 3,6 метра изображает сталактиты, образующиеся в подземных ходах и шахтах.

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