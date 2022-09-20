Спа-отель "Toila" привлек внимание к остававшимся в тени сокровищам

Спа-отель "Toila" представляет интерес как для тех, кому необходимы лечение и релаксация, так и для любителей искусства: витражи, украшающие здание со дня его открытия, теперь стали более заметными. Директор Эстонского музея прикладного искусства и дизайна Кай Лобьякас считает, что именно ради этих произведений художественного стеклоделия стоит специально приехать в Тойла.