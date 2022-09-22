Вопреки давней проблеме пустующих квартир: Кохтла-Ярве не может предложить жилплощадь украинцам

Союз городов и волостей Эстонии разослал по самоуправлениям опросник, чтобы узнать о положении украинских беженцев в волостях и городах. Среди прочего спрашивалось, могут ли самоуправления - и в каком объеме - предложить жилье украинским беженцам. "Сейчас такая информация отсутствует; все, кто хотели сдать свои квартиры, сделали это непосредственно украинским беженцам. У города нет муниципальных квартир, которые можно было бы предложить беженцам", - ответила вице-мэр Кохтла-Ярве Кристийне Агу.