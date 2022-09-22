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Вопреки давней проблеме пустующих квартир: Кохтла-Ярве не может предложить жилплощадь украинцам

Эрик Калда
, журналист
Вопреки давней проблеме пустующих квартир: Кохтла-Ярве не может предложить жилплощадь украинцам
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Это фото квартирного дома на улице Олеви в Кохтла-Ярве сделано нынешней весной, по нему видно, что в некоторых пустующих квартирах даже выбиты окна, не говоря уж о плачевном состоянии самих квартир.
Это фото квартирного дома на улице Олеви в Кохтла-Ярве сделано нынешней весной, по нему видно, что в некоторых пустующих квартирах даже выбиты окна, не говоря уж о плачевном состоянии самих квартир. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Город Кохтла-Ярве, для которого годами проблемой являлись квартиры без жильцов, которые некому отдать, не может сейчас предложить жилплощадь украинским военным беженцам.

Союз городов и волостей Эстонии разослал по самоуправлениям опросник, чтобы узнать о положении украинских беженцев в волостях и городах. Среди прочего спрашивалось, могут ли самоуправления - и в каком объеме - предложить жилье украинским беженцам. "Сейчас такая информация отсутствует; все, кто хотели сдать свои квартиры, сделали это непосредственно украинским беженцам. У города нет муниципальных квартир, которые можно было бы предложить беженцам", - ответила вице-мэр Кохтла-Ярве Кристийне Агу.

Квартир почти нет

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