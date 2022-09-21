Министр госуправления Рийна Солман спросила у Нарвской горуправы о сроках переименования семи улиц в городе. Вдобавок к давно обсуждавшимся улицам в честь коммунаров Антса Даумана и Альберта-Аугуста Тиймана в список неуместных попали улицы, носящие имена красноармейцев и Героев Советского Союза Алексея Юханова, Арсентия Бастракова, Игоря Графова, Михаила Горбача, а также улица 26 Июля.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Нарва будет переименовывать коммунарские и красноармейские улицы?
Отвечает мэр Нарвы КАТРИ РАЙК:
- Во вторник у нас с чиновниками прошло первое собрание на тему подготовки ответа министру про то, как будет выглядеть процесс подготовки к переименованию улиц. В четверг соберется комиссия по наименованиям, и она даст свои рекомендации горуправе; у некоторых из этих улиц есть исторические названия. Затем пройдут обсуждения в комиссии горсобрания по историческому наследию, в коалиции и в оппозиционных фракциях. По закону, разумеется, будет и публичное обсуждение новых названий. После этого горуправа передаст проект решения в городское собрание.
Надеюсь, что уже в декабре этот вопрос будет в горсобрании - если не возникнет препятствий, которые сейчас мы не можем спрогнозировать.
С улицами Тиймана и Даумана давно все решено, и теперь мы говорим о еще пяти улицах. Нет никакого желания делать вид, что этого вопроса не существует: если мы хотим дальше заниматься развитием города, тогда надо этот вопрос решить. Мы видим, что для нашего государства это вопрос первой важности - и спорить нет смысла. По крайней мере я уже потратила ужасно много сил и времени на споры по поводу танка.
В переименовании улиц я не вижу ничего страшного, что испортило бы наш город, и лучше сделать это вовремя. Государство оставляет за собой возможность переименовать улицы своими силами, но мы уже проходили это с танком - это было больно.