ОДИН ВОПРОС ⟩ Нарва будет переименовывать коммунарские и красноармейские улицы?

Отвечает мэр Нарвы КАТРИ РАЙК:

- Во вторник у нас с чиновниками прошло первое собрание на тему подготовки ответа министру про то, как будет выглядеть процесс подготовки к переименованию улиц. В четверг соберется комиссия по наименованиям, и она даст свои рекомендации горуправе; у некоторых из этих улиц есть исторические названия. Затем пройдут обсуждения в комиссии горсобрания по историческому наследию, в коалиции и в оппозиционных фракциях. По закону, разумеется, будет и публичное обсуждение новых названий. После этого горуправа передаст проект решения в городское собрание.

Катри Райк. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Надеюсь, что уже в декабре этот вопрос будет в горсобрании - если не возникнет препятствий, которые сейчас мы не можем спрогнозировать.

С улицами Тиймана и Даумана давно все решено, и теперь мы говорим о еще пяти улицах. Нет никакого желания делать вид, что этого вопроса не существует: если мы хотим дальше заниматься развитием города, тогда надо этот вопрос решить. Мы видим, что для нашего государства это вопрос первой важности - и спорить нет смысла. По крайней мере я уже потратила ужасно много сил и времени на споры по поводу танка.