Тревожное сообщение о дыме в квартире жилого дома на Нарвском шоссе в Йыхви спасатели получили 21 сентября в 14.09. К моменту прибытия экипажей жилец уже покинул помещение.
Пожарные в Йыхви потушили квартиру и вызволили из дыма кота
Зайдя в задымленную квартиру спасатели выяснили, что возгорание произошло на кухне возле холодильника. Они быстро потушили огонь при помощи огнетушителя и вынесли из квартиры домашнего кота.
Скорая медпомощь забрала жильца, чтобы проверить его здоровье. Как отметили спасатели, за охрану пострадавшей пустой квартиры взялся председатель квартирного товарищества.
В сводке об этом происшествии спасатели отметили, что в квартире сработал дымовой датчик.
По выводу главного инспектора Спасательного департамента, источником возгорания стал электрический удлинитель, в котором произошло короткое замыкание.
Спасатели напоминают, что всегда необходимо проверять состояние электроустановок и оборудования. Удлинитель же следует рассматривать как временное решение и надо избегать его энергоперегрузки. Чтобы это проверить, можно просто коснуться удлинителя рукой: при перегрузке корпус удлинителя нагревается. Вследствие перегрева может произойти расплавление, которое может вызвать пожар. Если обнаружилось, что удлинитель нагревается, потребление электричества через этот провод должно быть прекращено.
Вдобавок, как напоминают спасатели, если в доме есть животные, то необходимо проверять, не повредили ли они электропроводку.