Пожарные в Йыхви потушили квартиру и вызволили из дыма кота

Зайдя в задымленную квартиру спасатели выяснили, что возгорание произошло на кухне возле холодильника. Они быстро потушили огонь при помощи огнетушителя и вынесли из квартиры домашнего кота.

Скорая медпомощь забрала жильца, чтобы проверить его здоровье. Как отметили спасатели, за охрану пострадавшей пустой квартиры взялся председатель квартирного товарищества.

В сводке об этом происшествии спасатели отметили, что в квартире сработал дымовой датчик.

По выводу главного инспектора Спасательного департамента, источником возгорания стал электрический удлинитель, в котором произошло короткое замыкание.

Спасатели напоминают, что всегда необходимо проверять состояние электроустановок и оборудования. Удлинитель же следует рассматривать как временное решение и надо избегать его энергоперегрузки. Чтобы это проверить, можно просто коснуться удлинителя рукой: при перегрузке корпус удлинителя нагревается. Вследствие перегрева может произойти расплавление, которое может вызвать пожар. Если обнаружилось, что удлинитель нагревается, потребление электричества через этот провод должно быть прекращено.