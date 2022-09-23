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Задержан нарушитель границы на резиновой лодке

Северное побережье
Задержан нарушитель границы на резиновой лодке
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Вид на российский берег Нарвского водохранилища.
Вид на российский берег Нарвского водохранилища. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Незаконное пересечение контрольной линии между Эстонией и Россией, которая проходит по Нарвскому водохранилищу, было обнаружено при помощи радара. Нарушитель попал в руки российских пограничников.

Наблюдатель радара 22 сентября заметил, что на Нарвском водохранилище происходит пересечение временной контрольной линии по направлению из России в Эстонию и обратно. После этого погранохрана Российской Федерации задержала человека, двигавшегося по водохранилищу на резиновой лодке.

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