Незаконное пересечение контрольной линии между Эстонией и Россией, которая проходит по Нарвскому водохранилищу, было обнаружено при помощи радара. Нарушитель попал в руки российских пограничников.
Задержан нарушитель границы на резиновой лодке
Задержан нарушитель границы на резиновой лодке
Наблюдатель радара 22 сентября заметил, что на Нарвском водохранилище происходит пересечение временной контрольной линии по направлению из России в Эстонию и обратно. После этого погранохрана Российской Федерации задержала человека, двигавшегося по водохранилищу на резиновой лодке.