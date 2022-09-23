Задержан нарушитель границы на резиновой лодке

Наблюдатель радара 22 сентября заметил, что на Нарвском водохранилище происходит пересечение временной контрольной линии по направлению из России в Эстонию и обратно. После этого погранохрана Российской Федерации задержала человека, двигавшегося по водохранилищу на резиновой лодке.