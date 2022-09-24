Сб, 24.09.2022
Погода
Гороскоп
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

Михаил Комашко: Нарве нужна хорошая психотерапия

Аго Гашков
, журналист
Михаил Комашко: Нарве нужна хорошая психотерапия
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Микрофон - один из основных рабочих инструментов Михаила Комашко как на радио- и телепередачах, так и во время ведения массовых мероприятий.
Микрофон - один из основных рабочих инструментов Михаила Комашко как на радио- и телепередачах, так и во время ведения массовых мероприятий. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Михаил Комашко - редактор Эстонского национального телерадиовещания (ЕRR). Радиослушатели знают его как одного из ведущих передачи "Радио 4" "Подробности из Нарвы", а телезрители - из передачи "Народу важно", которую он ведет вместе с Юрием Николаевым. Он придерживается мнения, что Нарве нужна хорошая психотерапия, чтобы определить, где травмы, и начинать путь к выздоровлению.

- Первый вопрос, который я Михаилу задавал, был - как произносить его фамилию, с ударением на "а" или на последнем "о"?

- Мой дедушка, от которого у меня эта фамилия, всегда говорил, что правильное произношение - с ударением на последнем "о".

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх