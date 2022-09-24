Михаил Комашко: Нарве нужна хорошая психотерапия

Микрофон - один из основных рабочих инструментов Михаила Комашко как на радио- и телепередачах, так и во время ведения массовых мероприятий.

Михаил Комашко - редактор Эстонского национального телерадиовещания (ЕRR). Радиослушатели знают его как одного из ведущих передачи "Радио 4" "Подробности из Нарвы", а телезрители - из передачи "Народу важно", которую он ведет вместе с Юрием Николаевым. Он придерживается мнения, что Нарве нужна хорошая психотерапия, чтобы определить, где травмы, и начинать путь к выздоровлению.