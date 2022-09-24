Михаил Комашко - редактор Эстонского национального телерадиовещания (ЕRR). Радиослушатели знают его как одного из ведущих передачи "Радио 4" "Подробности из Нарвы", а телезрители - из передачи "Народу важно", которую он ведет вместе с Юрием Николаевым. Он придерживается мнения, что Нарве нужна хорошая психотерапия, чтобы определить, где травмы, и начинать путь к выздоровлению.
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Михаил Комашко: Нарве нужна хорошая психотерапия
Михаил Комашко: Нарве нужна хорошая психотерапия
- Первый вопрос, который я Михаилу задавал, был - как произносить его фамилию, с ударением на "а" или на последнем "о"?