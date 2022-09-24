Кохтла-Ярве повысил ранцевое пособие

По сообщению горуправы, для этого не потребуется дополнительный бюджет, расходы будут покрыты за счет неиспользованных средств социальной службы.

- Основное изменение постановления "Порядок оказания социальной помощи" связано с обеспечением равных прав жителей нашего города. Согласно действующему постановлению, пособие на ребенка, впервые поступившего в общеобразовательную школу, может выплачиваться лишь за ребенка, поступающего в общеобразовательную школу в городе Кохтла-Ярве, что, однако, несправедливо в отношении тех горожан, место жительства которых по данным регистра народонаселения находится в Кохтла-Ярве, но чьи дети поступили в общеобразовательную школу в другом самоуправлении. Нужно учитывать раздробленность города Кохтла-Ярве и тот факт, что школа в другом самоуправлении находится ближе к месту жительства ребенка, - прокомментировала вице-мэр по социальным вопросам Эвелин Данилов.

Руководитель финансовой службы горуправы Элина Виск отметила, что в предыдущие годы все законные представители первоклассников, подавшие соответствующее ходатайство, получали ранцевое пособие: "На самом деле мы просто приводим действующее постановление в соответствие с реальностью, чтобы также формально мы не дискриминировали наших жителей. Все действия чиновников должны быть законными".

Заявление на пособие для ребенка, впервые поступающего в первый класс общеобразовательной школы и проживающего согласно регистру народонаселения в Кохтла-Ярве, можно подать до 31 октября включительно.