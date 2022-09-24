Пожилая женщина погибла в результате ДТП

Дорожно-транспортное происшествие в деревне Тырвайыэ произошло в пятницу, 23 сентября.

- По предварительным данным, женщина вышла из автобуса и, не убедившись в безопасности перехода дороги, вышла на проезжую часть позади него, где попала под колеса проезжавшего по встречной полосе автомобиля "Volkswagen", - рассказала представитель Нарвского отделения полиции Инга Пярнасте.

Пожилая женщина получила серьезные травмы и была доставлена в больницу, где скончалась, несмотря на усилия медиков.

Водитель легкового автомобиля - 73-летний мужчина был трезв и имел действующие водительские права. Сам он в аварии не пострадал.