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Пожилая женщина погибла в результате ДТП

Северное побережье
Пожилая женщина погибла в результате ДТП
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Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Madis Veltman

В деревне Тырвайыэ у автобусной остановки "Синиметса" произошло тяжелое ДТП, в результате которого погибла пожилая женщина.

Дорожно-транспортное происшествие в деревне Тырвайыэ произошло в пятницу, 23 сентября.

- По предварительным данным, женщина вышла из автобуса и, не убедившись в безопасности перехода дороги, вышла на проезжую часть позади него, где попала под колеса проезжавшего по встречной полосе автомобиля "Volkswagen", - рассказала представитель Нарвского отделения полиции Инга Пярнасте.

Пожилая женщина получила серьезные травмы и была доставлена в больницу, где скончалась, несмотря на усилия медиков.

Водитель легкового автомобиля - 73-летний мужчина был трезв и имел действующие водительские права. Сам он в аварии не пострадал.

Пярнасте напоминает всем участникам дорожного движения, что пешеход всегда является наиболее хрупким участником дорожного движения. "При переходе дороги крайне важно быть внимательным и всегда несколько раз убедиться в безопасности перед тем, как выйти на проезжую часть", - напомнила она.

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