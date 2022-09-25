Вс, 25.09.2022
Погода
Гороскоп
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

В Силламяэ соревновались в спортивной ходьбе

Северное побережье
В Силламяэ соревновались в спортивной ходьбе
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Вирго Адусоо (в центре).
Вирго Адусоо (в центре). Фото: Marko Mumm / EKJL / Arhiiv

В Силламяэ прошел чемпионат Эстонии по спортивной ходьбе на 20 километров. Как пишет новостной портал Rus.Postimees.ee, победу одержал Вирго Адусоо из клуба ходьбы Бруно Юнка.

Вирго Адусоо прошел дистанцию в 20 километров за 1:40,33. При этом, как уточняет Rus.Postimees.ee, в действительности самым быстрым был латыш Нормундс Ивзанс, финишировавший со временем 1:37,37, но он участвовал в эстонском чемпионате вне зачета.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх