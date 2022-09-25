В Силламяэ соревновались в спортивной ходьбе

Вирго Адусоо прошел дистанцию в 20 километров за 1:40,33. При этом, как уточняет Rus.Postimees.ee, в действительности самым быстрым был латыш Нормундс Ивзанс, финишировавший со временем 1:37,37, но он участвовал в эстонском чемпионате вне зачета.