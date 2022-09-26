Председатель правления Elering Таави Вескимяги считает, что премьер-министр Кая Каллас своим коротким телевизионным обращением сделала то, что Спасательный департамент пытается сделать в течение 10 лет кампанией "Будь готов!", передаёт
Вескимяги: Каллас одним заявлением сделала то, чего Спасательный департамент добивался 10 лет
По словам Вескимяги, Эстония сейчас сама не будет отключать свою электросистему от России, так как это еще больше повысило бы и без того высокие цены на электроэнергию.
"Спасательный департамент десять лет проводит кампанию "Будь готов!". Они об этом говорили, но все лишь пожимали плечами. Теперь готовность людей повысилась в одно мгновение. Ведь грядут осенние штормы, и эта готовность вовсе не должна быть связана с геополитическими рисками", – сказал Вескимяги в передаче Terevisioon на канале ETV.
По его словам, на прошлой неделе была предпринята попытка донести мысль о том, что нужно быть проницательными, потому что риски возросли.
"Я из Эйдапере, то есть из сельской местности, и я знаю, что с осенними штормами возможны перебои в подаче электроэнергии. Ни одна техническая система не может дать чувство стопроцентной уверенности. Думаю, послание премьер-министра заключалось в том, что риски выросли и гражданам необходимо подготовиться. Одним заявлением премьер-министр сделала то, чего Спасательный департамент добивается десять лет", – отметил Вескимяги.
В случае перебоев с электроэнергией больницы страны смогут продержаться около трех суток
Глава Elering добавил, что учитывать новую обстановку в сфере безопасности все же стоит: "Откуда эти беспокойство и замешательство? Беспокойство вызвано не энергетической системой, а происходящим вокруг нас, то есть изменившейся ситуацией в сфере безопасности. Она ухудшилась. Наша система электроснабжения работает совместно с российской и белорусской системами. Вырос риск, о котором мы всегда знали и которым занимались с 2010 года, что нас в чрезвычайном порядке отключат от российской и белорусской систем. Это единственный аспект, который изменился".
Вескимяги заверил, что с этим риском справятся так, что потребители ничего не заметят, даже мигания огней не будет, не говоря уже о перебоях.
"Но если реализуются другие риски, например, кибератаки, определенные атаки на электростанции, аварии на теплоэлектростанциях, гидрорезервы будут на низком уровне или запланированные ядерные резервы не будут готовы вовремя, то могут возникнуть временные перебои в подаче электроэнергии. Этот риск существует, но он скорее маловероятен. В целом же мы справимся, свет и тепло в домах не пропадут", – сказал он.