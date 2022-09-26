Эстония подтвердила случаи отказов во въезде россиянам, у которых есть и гражданство Израиля

Об этом в субботу ведомство сообщило в ответ на просьбу портала новостей вещания ERR.ee прокомментировать утверждения о том, что Эстония отказывала во въезде в страну лицам с двойным российско-израильским гражданством.

"Это правда, что российско-израильских граждан также не пускали в страну при пересечении границы. В основном это было связано с тем, что люди предоставляли ложную информацию на границе, и были основания полагать, что их заявления об истинной цели поездки не соответствуют действительности", - сказала пресс-секретарь PPA Бритта Сепп.

"Пограничники рассматривают каждый случай индивидуально, принимая во внимание все обстоятельства в целом", - добавила она.

В социальных сетях появились сообщения о том, что было несколько случаев, когда израильтян, прибывших из России, разворачивали обратно на эстонской границе, ссылаясь на угрозу безопасности.

Рейнсалу: различные меры помогли более чем в 10 раз снизить поток въезжающих в Эстонию россиян

Общей чертой во всех случаях было то, что эти люди имели двойное российско-израильское гражданство.

МВД: Эстония не препятствует пересечению границы гражданами Израиля

В комментарии, направленном ERR, вице-канцлер Министерства внутренних дел Вейко Коммусаар сообщил, что Эстония не препятствует передвижению израильских граждан через свою границу.

"Люди с российско-израильским двойным гражданством по-прежнему могут пересекать границу, если их передвижение законно и целенаправленно. Наша деятельность пограничного контроля соответствует всем международным правилам и законам. На границе пограничники выясняют мотивы въезжающих в страну, как и с какой целью граждане других стран или лица с двойным гражданством хотят въехать в страну", - сказал он.

По его словам, пограничники тщательно изучают каждый случай и отказывают во въезде тем, кто предоставляет на границе ложную информацию или ложные заявления об истинной цели своего путешествия.

"Вот что произошло [в описанных выше случаях]. Такие решения принимаются независимо от национальности или гражданства. Могу заверить вас, что все решения принимаются с учетом безопасности Эстонии и Шенгенской зоны в целом", - сказал Коммусаар.

Страны Балтии и Польша закрыли свои границы для российских граждан с туристической шенгенской визой с понедельника, 19 сентября.