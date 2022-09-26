После закрытия границы для граждан России с туристическими визами Эстония также отправляла обратно тех, у кого помимо гражданства РФ есть гражданство другой страны, подтвердили в Департаменте полиции и пограничной охраны (PPA), пишет rus.err.ee.
Эстония подтвердила случаи отказов во въезде россиянам, у которых есть и гражданство Израиля
Об этом в субботу ведомство сообщило в ответ на просьбу портала новостей вещания ERR.ee прокомментировать утверждения о том, что Эстония отказывала во въезде в страну лицам с двойным российско-израильским гражданством.
"Это правда, что российско-израильских граждан также не пускали в страну при пересечении границы. В основном это было связано с тем, что люди предоставляли ложную информацию на границе, и были основания полагать, что их заявления об истинной цели поездки не соответствуют действительности", - сказала пресс-секретарь PPA Бритта Сепп.
"Пограничники рассматривают каждый случай индивидуально, принимая во внимание все обстоятельства в целом", - добавила она.
В социальных сетях появились сообщения о том, что было несколько случаев, когда израильтян, прибывших из России, разворачивали обратно на эстонской границе, ссылаясь на угрозу безопасности.
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Общей чертой во всех случаях было то, что эти люди имели двойное российско-израильское гражданство.
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В комментарии, направленном ERR, вице-канцлер Министерства внутренних дел Вейко Коммусаар сообщил, что Эстония не препятствует передвижению израильских граждан через свою границу.
"Люди с российско-израильским двойным гражданством по-прежнему могут пересекать границу, если их передвижение законно и целенаправленно. Наша деятельность пограничного контроля соответствует всем международным правилам и законам. На границе пограничники выясняют мотивы въезжающих в страну, как и с какой целью граждане других стран или лица с двойным гражданством хотят въехать в страну", - сказал он.
По его словам, пограничники тщательно изучают каждый случай и отказывают во въезде тем, кто предоставляет на границе ложную информацию или ложные заявления об истинной цели своего путешествия.
"Вот что произошло [в описанных выше случаях]. Такие решения принимаются независимо от национальности или гражданства. Могу заверить вас, что все решения принимаются с учетом безопасности Эстонии и Шенгенской зоны в целом", - сказал Коммусаар.
Страны Балтии и Польша закрыли свои границы для российских граждан с туристической шенгенской визой с понедельника, 19 сентября.
В среду Россия объявила частичную мобилизацию, что усилило интерес россиян к выезду из страны.