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В Ида-Вирумаа поддержку получили 18 аграриев

Северное побережье
В Ида-Вирумаа поддержку получили 18 аграриев
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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

PRIA выплатил 7,6 миллиона евро в качестве субсидии на адаптацию 956 ходатаям по всей Эстонии.

Меньше всего получателей поддержки было в Ида-Вирумаа: 18 аграриев получили в общей сложности 98188 евро.

Индивидуальные предприниматели или юридические лица, занимающиеся базовым производством сельскохозяйственной продукции в сферах деятельности, наиболее пострадавших от повышения цен на сырье и установленных торговых ограничений в связи с вторжением Российской Федерации в Украину, могут обратиться за чрезвычайной поддержкой.

Субсидия на адаптацию поддерживает производство молока, свинины, а также разведение овец и коз.

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