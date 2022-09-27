В Ида-Вирумаа поддержку получили 18 аграриев

Меньше всего получателей поддержки было в Ида-Вирумаа: 18 аграриев получили в общей сложности 98188 евро.

Индивидуальные предприниматели или юридические лица, занимающиеся базовым производством сельскохозяйственной продукции в сферах деятельности, наиболее пострадавших от повышения цен на сырье и установленных торговых ограничений в связи с вторжением Российской Федерации в Украину, могут обратиться за чрезвычайной поддержкой.