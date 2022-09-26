Готовится визит Урсулы фон дер Ляйен в Нарву, с которой связана ее семейная история

О визите Урсулы фон дер Ляйен сообщили в нарвской мэрии, ссылающейся на представительство Еврокомиссии в Таллинне. В календаре на официальном веб-сайте Еврокомиссии пока нет информации о визите в Эстонию в октябре.

Насколько осведомлена мэр Нарвы Катри Райк, визит Урсулы фон дер Ляйен в Эстонию планируется на 10-11 октября, один день она проведет в Нарве. Ожидается, что гостья в сопровождении премьер-министра Эстонии Каи Каллас посетит границу с Россией, а также примет участие во встречах на территории бывшей Кренгольмской мануфактуры. Главные встречи пройдут в так называемом доме директора мануфактуры, где сейчас Нарвская арт-резиденция.

Сама Урсула фон дер Ляйен является по отцовской линии потомком известного промышленника - барона Людвига Кнопа (1821-1894), основателя и владельца Кренгольмской мануфактуры в Нарве. Прадед Урсулы Карл Альбрехт и ее дед, которого звали также Карл Альбрехт, владели Кренгольмской мануфактурой до 1940 года.

Во время посещения того, что на сегодня сохранилось от мануфактуры, Урсулу фон дер Ляйен познакомят также с проектом Кренгольмского культурного квартала, которым занимаются сообща Министерство культуры Эстонии, ТОО "Narva Gate", владеющее недвижимостью, и город Нарва.