Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, являющаяся потомком основателя Кренгольмской мануфактуры, собирается в октябре посетить Нарву, о чем заранее осведомлены в мэрии.
Готовится визит Урсулы фон дер Ляйен в Нарву, с которой связана ее семейная история
О визите Урсулы фон дер Ляйен сообщили в нарвской мэрии, ссылающейся на представительство Еврокомиссии в Таллинне. В календаре на официальном веб-сайте Еврокомиссии пока нет информации о визите в Эстонию в октябре.
Насколько осведомлена мэр Нарвы Катри Райк, визит Урсулы фон дер Ляйен в Эстонию планируется на 10-11 октября, один день она проведет в Нарве. Ожидается, что гостья в сопровождении премьер-министра Эстонии Каи Каллас посетит границу с Россией, а также примет участие во встречах на территории бывшей Кренгольмской мануфактуры. Главные встречи пройдут в так называемом доме директора мануфактуры, где сейчас Нарвская арт-резиденция.
Сама Урсула фон дер Ляйен является по отцовской линии потомком известного промышленника - барона Людвига Кнопа (1821-1894), основателя и владельца Кренгольмской мануфактуры в Нарве. Прадед Урсулы Карл Альбрехт и ее дед, которого звали также Карл Альбрехт, владели Кренгольмской мануфактурой до 1940 года.
Во время посещения того, что на сегодня сохранилось от мануфактуры, Урсулу фон дер Ляйен познакомят также с проектом Кренгольмского культурного квартала, которым занимаются сообща Министерство культуры Эстонии, ТОО "Narva Gate", владеющее недвижимостью, и город Нарва.
На Кренгольме же планируется встреча Урсулы фон дер Ляйен с представителями крупного бизнеса. Главная тема общения - зеленый переход и его европейское финансирование. Как считает мэр Нарвы Катри Райк, северо-восток Эстонии может получить от Евросоюза много денег, однако интерес к такому финансированию должны проявлять не чиновники, а предприниматели и некоммерческий сектор.
- В этой связи желание Нарвской горуправы - собрать всех вместе и объяснить нашим людям, что сейчас как никогда много возможностей. Деньги есть, но важно разобраться и объяснить, как о них ходатайствовать. Город Нарва должен претендовать на справедливую часть денег. От этого визита Урсулы фон дер Ляйен мы должны получить реальную пользу, - прокомментировала Райк.
Райк также сказала, что горуправа не планирует как-то особенно готовить город к визиту высоких гостей. Предполагается, что они прибудут из Таллинна вертолетом. Основная часть официальной программы сосредоточится на территории бывшей мануфактуры, а показать Старую Нарву и Ратушную площадь, наверное, не получится - из-за ведущихся там строительных работ и перекопанных улиц.
Имя предка Урсулы фон дер Ляйен - барона Людвига Кнопа может получить в обозримом будущем одна из улиц в Кренгольмском районе Нарвы. Нарвская горуправа запустила процесс подготовки к переименованию целого списка улиц, ныне носящих неуместные названия. Городская комиссия по наименованиям, собиравшаяся на прошлой неделе, рассмотрела улицу Людвига Кнопа в качестве одного из новых вариантов.