Субботний день перед Йыхвиским концертным домом начался с танца ансамбля "Gevi" "Утренняя пробежка", который танцовщицы исполнили в новехонькой тренировочной одежде, с тайской тренировки, для которой спортивные костюмы вовсе не нужны, и с поедания каши. Но какое отношение все это имеет к библиотеке?
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Йыхвиская центральная библиотека пригласила общину на музыкальную площадку
Йыхвиская центральная библиотека пригласила общину на музыкальную площадку
- Таких занятий, которые не пересекаются с библиотекой, становится все меньше. Библиотека является также хранителем общины, а сегодняшнее мероприятие "Вся Эстония читает!" и стало маленьким слетом общины. А что является частью утра? Конечно, каша и гимнастика, - объяснила руководитель Йыхвиской центральной библиотеки по развитию Тийа Линнард.