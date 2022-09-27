Йыхвиская центральная библиотека пригласила общину на музыкальную площадку

- Таких занятий, которые не пересекаются с библиотекой, становится все меньше. Библиотека является также хранителем общины, а сегодняшнее мероприятие "Вся Эстония читает!" и стало маленьким слетом общины. А что является частью утра? Конечно, каша и гимнастика, - объяснила руководитель Йыхвиской центральной библиотеки по развитию Тийа Линнард.

Хотя библиотека уже давно не ограничивается книгами, на место доставили также ящики с книжками. "По примеру Таллиннской центральной библиотеки и некоторых других библиотек мы продаем по низкой цене те книги, которые нам самим не нужны", - сказала Линнард.