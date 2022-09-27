Вт, 27.09.2022
Погода
Гороскоп
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

Йыхвиская центральная библиотека пригласила общину на музыкальную площадку

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Йыхвиская центральная библиотека пригласила общину на музыкальную площадку
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Вместе с "Gevi" отплясывала также бабушка Пеппи.
Вместе с "Gevi" отплясывала также бабушка Пеппи. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Субботний день перед Йыхвиским концертным домом начался с танца ансамбля "Gevi" "Утренняя пробежка", который танцовщицы исполнили в новехонькой тренировочной одежде, с тайской тренировки, для которой спортивные костюмы вовсе не нужны, и с поедания каши. Но какое отношение все это имеет к библиотеке?

- Таких занятий, которые не пересекаются с библиотекой, становится все меньше. Библиотека является также хранителем общины, а сегодняшнее мероприятие "Вся Эстония читает!" и стало маленьким слетом общины. А что является частью утра? Конечно, каша и гимнастика, - объяснила руководитель Йыхвиской центральной библиотеки по развитию Тийа Линнард.

Хотя библиотека уже давно не ограничивается книгами, на место доставили также ящики с книжками. "По примеру Таллиннской центральной библиотеки и некоторых других библиотек мы продаем по низкой цене те книги, которые нам самим не нужны", - сказала Линнард.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх