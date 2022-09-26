24 рецепта из миноги

Речная минoга – удивительное создание. Живёт она в морях и реках, но рыбой не является. Она - хищное бесчелюстное семейства миноговых. Традиционно её коптят или готовят на гриле, потом заливают маринадом. Но владелец ресторана Franzia Индрек Кыверик творит чудеса с этим продуктом. Только что вышла его книга про миногу с двумя дюжинами рецептов. Он признаёт, что для получения интересных и вкусных блюд надо играть с сырьём и делать эксперименты.

«Минога сама должно быть вкусной. Меня, например, интересует вкус миноги, выловленной ранней осеню.Рано. Тёплая вода даёт ей особый привкус и с этим можно играть, когда готовишь,» говорит он.

На ужине, который был организован для презентации книги Кыверика, предлагали как шпроты из миноги, так и другие блюда. Кыверик любит розовый цвет росолье и этот салат со свёклой в его исполнении не со селёдкой, а с миногой. В этот раз в меню был и холодный суп с миногой. И еще квашеная капуста с миногой – это одно из самых любимых блюд Индрека. В этот раз капуста была маринована в розовом вине. Минога не оставляет никого равнодушной. Её либо ненавидят, либо очень любят.