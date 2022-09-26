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24 рецепта из миноги

Аго Гашков
24 рецепта из миноги
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Индрек Кыверик раздаёт автограммы
Индрек Кыверик раздаёт автограммы Фото: Ago Gaškov

Нарва-Йыэсуу славится миногой. На выходные в курортном городке прошёл фестиваль миноги, но кроме этого мероприятия в буфете Franzia прошло состоялось ужин для особых любителей миноги.

Речная минoга – удивительное создание. Живёт она в морях и реках, но рыбой не является. Она - хищное бесчелюстное семейства миноговых. Традиционно её коптят или готовят на гриле, потом заливают маринадом. Но владелец ресторана Franzia Индрек Кыверик творит чудеса с этим продуктом. Только что вышла его книга про миногу с двумя дюжинами рецептов. Он признаёт, что для получения интересных и вкусных блюд надо играть с сырьём и делать эксперименты.

«Минога сама должно быть вкусной. Меня, например, интересует вкус миноги, выловленной ранней осеню.Рано. Тёплая вода даёт ей особый привкус и с этим можно играть, когда готовишь,» говорит он.

На ужине, который был организован для презентации книги Кыверика, предлагали как шпроты из миноги, так и другие блюда. Кыверик любит розовый цвет росолье и этот салат со свёклой в его исполнении не со селёдкой, а с миногой. В этот раз в меню был и холодный суп с миногой. И еще квашеная капуста с миногой – это одно из самых любимых блюд Индрека. В этот раз капуста была маринована в розовом вине. Минога не оставляет никого равнодушной. Её либо ненавидят, либо очень любят.

Маринованная минога, бесспорно, отлично подходит для закуски к крепким спиртным напиткам, но с такими блЮдами, которые предлагает Индрек Кыверик, следует пить хорошие вина. А к десерту – кстати, десерт из миноги Кыверик пока не придумал и вряд ли будет это делать – можно взять и рюмочку грушевого самогона, ну ладно, назовём это домашним грушевым бренди.

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