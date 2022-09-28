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Карис: Эстонии десятилетиями придется жить с военной угрозой России

Северное побережье
Карис: Эстонии десятилетиями придется жить с военной угрозой России
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Президент Алар Карис
Президент Алар Карис Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Президент Эстонии Алар Карис считает, что военная угроза со стороны России будет длиться для нашей страны десятилетиями, передаёт rus.err.ee.

Такое заявление глава государства сделал во вторник на конференции по гособороне при высших курсах по государственной обороне.

"Российская военная угроза - это то, с чем нам придется жить годами, десятилетиями", - сказал Алар Карис, слова которого приводит пресс-служба канцелярии президента.

Карис подчеркнул, что как можно больше жителей Эстонии должны осознавать, что без эффективной и надежной национальной обороны страна, нация, ее культура и само существование не имеют будущего.

По словам президента, Эстония должна учиться у лучших, как защитить себя. Опыт Украины показывает, насколько важно сохранить функционирование государства в условиях войны и сплотить общество вокруг общей цели, добавил Алар Карис.

Редактор: Сергей Михайлов

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