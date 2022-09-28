Карис: Эстонии десятилетиями придется жить с военной угрозой России

Такое заявление глава государства сделал во вторник на конференции по гособороне при высших курсах по государственной обороне.

"Российская военная угроза - это то, с чем нам придется жить годами, десятилетиями", - сказал Алар Карис, слова которого приводит пресс-служба канцелярии президента.

Карис подчеркнул, что как можно больше жителей Эстонии должны осознавать, что без эффективной и надежной национальной обороны страна, нация, ее культура и само существование не имеют будущего.

По словам президента, Эстония должна учиться у лучших, как защитить себя. Опыт Украины показывает, насколько важно сохранить функционирование государства в условиях войны и сплотить общество вокруг общей цели, добавил Алар Карис.