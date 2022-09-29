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Михайловская ярмарка продолжает 200-летнюю ярмарочную традицию Йыхви

Кюлли Крийс
, журналист
Михайловская ярмарка продолжает 200-летнюю ярмарочную традицию Йыхви
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Большая часть продавцов, открывших для себя Михайловскую ярмарку, остаются ей верны.
Большая часть продавцов, открывших для себя Михайловскую ярмарку, остаются ей верны. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В субботу Йыхви ждет идавирусцев и гостей издалека на проводимую в 13-й раз Михайловскую ярмарку.

Традиции йыхвиских ярмарок уже 200 лет, знает Анне Уттендорф, которая вместе с Обществом Йыхвиского музея уже 13-ю осень организует Михайловскую ярмарку.

Такая давняя традиция достойна включения в список духовного культурного наследия ЮНЕСКО, находит она. Конечно, для этого нужно провести много исследований. И поддерживать традицию, так что Михайловская ярмарка просто обязана продолжаться. Пока не пропущено ни одного года, даже ограничения во время коронапандемии не напугали организаторов.

Осень - хорошее время для ярмарки, говорит Уттендорф. Корнеплоды собраны, люди приобретают запасы на зиму. Похолодание побуждает людей прицениваться к носкам и перчаткам, связанным рукодельницами. Пляж и дача уже не настолько привлекательны, чтобы не прийти на ярмарку.

И в предстоящую субботу продавцы будут предлагать продукцию садов и полей, саженцы и изделия ручной работы. С Чудского приедут несколько продавцов лука. В продаже будут колбасы, ветчины и другие копчености и, конечно же, рыба.

- Но нынче у нас будет и кое-что необычное по сравнению с предыдущими годами, - интригует Анне Уттендорф. - Новинка, что в два часа дня в церкви даст концерт исполнительница традиционной музыки Мари Калкун. У нас никогда раньше не звучало традиционной музыки, советую обязательно прийти послушать.

Первую Михайловскую ярмарку организовало Общество Йыхвиского музея вместе с кружком рукоделия наряду с традиционной в свое время выставкой-ярмаркой ремесел "Viru Nikerdaja".

На первой ярмарке продавцов было около тридцати, теперь их сто двадцать. И ярмарка расширилась от церкви до центральной площади. Так что за эти годы Михайловская ярмарка сильно разрослась.

По сравнению с первыми годами, когда ярмарку нужно было, так сказать, подпитывать, организаторы немного свернули культурную сторону.

- У нас для этого даже места нет, - говорит Уттендорф. - К тому же, люди в основном приходят на ярмарку покупать, посмотреть и пообщаться. В плане социального общения ярмарка играет очень важную роль: если вы хотите встретиться с кем-то, кого давно не видели, приходите на ярмарку, - смеется она.

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