Правительство утвердило покупку военного радара стоимостью 66,8 млн евро, который позволит снять ограничения на строительство морских ветропарков у побережья Западной Эстонии, ветропарк пишет rus.err.ee.
Эстония купит радар за 67 млн евро, чтобы снять ограничения для новых ветропарков
Об этом сообщило в четверг Министерство экономики и коммуникаций, отметив, что в правительстве поставлена цель довести к 2030 году мощность выработки электроэнергии из возобновляемых источников до уровня, соответствующего всему конечному потреблению электричества в стране.
Этой цели планируют достичь за счет модернизации электросети, чтобы позволить подключение большого числа мелких производителей электроэнергии, а также строительства морских ветропарков.
Для этого будет приобретен военный радар стоимостью 66,8 млн евро, который позволит снять ограничения на строительство морских ветропарков у побережья Западной Эстонии.
На модернизацию энергосистемы будет дополнительно выделено 49 млн евро.
Кроме того, продолжатся аукционы с наименьшей ценой для производителей возобновляемой энергии в объеме 650 гигаватт-часов в 2023 году и еще 1000 гигаватт-часов в несколько следующих лет.
На субсидирование производства биогаза выделено 6 млн евро, внедрения пассажирских электробусов - 2,6 млн, модернизацию котельных центрального отопления - 2,3 млн, а ремонта и строительства трубопроводов центрального отопления - примерно 1 млн евро.
Из средств нового бюджетного периода ЕС планируется открыть субсидии на производство экологически чистого водорода на 50 млн евро, обновление систем центрального отопления на 42,5 млн евро и на сохранение энергии - 8 млн евро.