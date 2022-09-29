Правительство одобрило госбюджет на следующий год: его расходы на 1 млрд евро превысят доходы

Доходы государственного бюджета на 2023 год составят 16 миллиардов евро, что на 16% меньше, чем в государственном бюджете на 2022 год, включая дополнительный бюджет. Расходы составят 17 млрд евро, что на 18% больше, чем в этом году. Инвестиции составят 775 млн евро, что примерно на 30 млн евро больше, чем в этом году, сообщила пресс-служба правительства.

В государственном бюджете на следующий год основное внимание будет уделено обеспечению безопасности Эстонии и тому, как население и предприятия смогут справиться с кризисом, вызванным широкомасштабной войной России, добавили в пресс-службе кабмина.

В бюджете в том числе предусмотрено повышение зарплат учителям, спасателям, полицейским, рост пенсий и увеличение семейных пособий.

Минимальная заработная плата учителей вырастет с 1412 евро до 1749 евро в 2023 году, или на 23,9%. На повышение заработной платы учителей предусмотрено 106,6 млн евро. Средняя зарплата учителей вырастет до 2048 евро в 2023 году.

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В 2023 году фонд заработной платы Министерства внутренних дел увеличится более чем на 20%, или более чем на 50 млн евро, что позволит повысить минимальную зарплату спасателей до 1620 евро, а минимальную зарплату полицейских до 1849 евро.

Помимо учителей, полицейских и спасателей, фонд заработной платы работников здравоохранения, культуры и социальной сферы в следующем году увеличится как минимум на 15%. У других лиц, получающих зарплату из государственного бюджета, зарплата вырастет на 5%.

Расходы на оборону достигнут рекордных 1 млрд евро или 2,7% от ВВП.