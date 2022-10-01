"Я видел несколько мыз, которые куда более убоги, чем эта почтовая станция", - говорит фолк-музыкант Юхан Суйтс во дворе почтовой станции Вяйке-Пунгерья, где под музыку народных инструментов провожают лето. Здание с богатой историей принимает концерт дня равноденствия и подтверждает свою пригодность для проведения публичных мероприятий.
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Почтовая станция Вяйке-Пунгерья превратилась в уютное жилище, а теперь еще и в концертную площадку
Почтовая станция Вяйке-Пунгерья превратилась в уютное жилище, а теперь еще и в концертную площадку
Юлле Каннела, проживавшая в здании почтовой станции с 1957 по 1972 год, приехала на концерт из Тарту, чтобы поделиться своими воспоминаниями. "Я жила тут с первого года своей жизни и до пятнадцатилетия. По моим воспоминаниям, это было надежное и хорошее жилье".