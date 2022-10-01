Почтовая станция Вяйке-Пунгерья превратилась в уютное жилище, а теперь еще и в концертную площадку

Юлле Каннела, проживавшая в здании почтовой станции с 1957 по 1972 год, приехала на концерт из Тарту, чтобы поделиться своими воспоминаниями. "Я жила тут с первого года своей жизни и до пятнадцатилетия. По моим воспоминаниям, это было надежное и хорошее жилье".