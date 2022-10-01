28 сентября в первой половине дня спасатели выезжали на Солдино теэ в Нарве, где открытым пламенем горел одноэтажный деревянный дом площадью 24 квадратных метра.
СПАСАТЕЛИ ⟩ При пожаре в доме человек получил ожоги
28 сентября 2022 г.
При пожаре в доме человек получил ожоги
Работы по тушению закончились в два часа, дом полностью сгорел. Скорая помощь доставила получившего ожоги домовладельца в Нарвскую больницу. Предполагаемая причина возгорания - оставленный без присмотра отопительный прибор.
В нарвском регионе участились пожары, связанные с ненадлежащим использованием отопительного оборудования, сообщил Идаский спасательный центр.
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