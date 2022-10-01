Сб, 1.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

СПАСАТЕЛИ ⟩ При пожаре в доме человек получил ожоги

28 сентября 2022 г.
Северное побережье
При пожаре в доме человек получил ожоги
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Машина спасателей. Иллюстративное фото.
Машина спасателей. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

28 сентября в первой половине дня спасатели выезжали на Солдино теэ в Нарве, где открытым пламенем горел одноэтажный деревянный дом площадью 24 квадратных метра.

Работы по тушению закончились в два часа, дом полностью сгорел. Скорая помощь доставила получившего ожоги домовладельца в Нарвскую больницу. Предполагаемая причина возгорания - оставленный без присмотра отопительный прибор.

В нарвском регионе участились пожары, связанные с ненадлежащим использованием отопительного оборудования, сообщил Идаский спасательный центр.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх