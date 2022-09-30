Работодатели и профсоюзы в четверг подписали общегосударственное соглашение о минимальной заработной плате на 2023 год. Согласно договору, минимальная заработная плата будет повышена до 725 евро в месяц, а почасовая ставка - до 4,3 евро, сообщает Центральный Союз Профсоюзов Эстонии.
Договор подписан: с 1 января минимальная зарплата вырастет до 725 евро
Работодатели и профсоюзы в четверг подписали общегосударственное соглашение о минимальной заработной плате на 2023 год. Согласно договору, минимальная заработная плата будет повышена до 725 евро в месяц, а почасовая ставка - до 4,3 евро.
Окончательно утвердить размер "минималки" на 2023 год должно будет правительство, но обычно оно соглашается с предложением социальных партнеров.
Работодатели и профсоюзы также в очередной раз выступили за то, чтобы повышение минимальной заработной платы не было произвольно увязано с другими платами или возмещениями, такими как плата за место в детском саду или заработная плата руководителей местных самоуправлений.
Текущая минимальная заработная плата в размере 654 евро в месяц действует с 2022 года.
По сравнению с действующей ставкой, с 1 января "минималка" вырастет на 71 евро или на 10,9% и составит 39,3% от средней зарплаты в Эстонии в 2023 году, прогнозируемой Министерством финансов.
Это означает, что с учетом повышения не облагаемого подоходным налогом минимума, люди с низкими доходами начнут получать в месяц более чем на 100 евро больше.
По оценке Налогово-таможенного департамента, в Эстонию минимальную зарплату получают около 20 000 человек.
"Однако влияние этой зарплаты шире, например, косвенно она воздействует на уровень заработной платы по всей Эстонии, особенно на более низком уровне, в неком смысле стимулирует работодателей дороже оценивать труд сотрудников", - ранее говорил ERR глава Центрального союза работодателей Арто Аас.