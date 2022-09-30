Договор подписан: с 1 января минимальная зарплата вырастет до 725 евро

Работодатели и профсоюзы в четверг подписали общегосударственное соглашение о минимальной заработной плате на 2023 год. Согласно договору, минимальная заработная плата будет повышена до 725 евро в месяц, а почасовая ставка - до 4,3 евро.

Окончательно утвердить размер "минималки" на 2023 год должно будет правительство, но обычно оно соглашается с предложением социальных партнеров.

Работодатели и профсоюзы также в очередной раз выступили за то, чтобы повышение минимальной заработной платы не было произвольно увязано с другими платами или возмещениями, такими как плата за место в детском саду или заработная плата руководителей местных самоуправлений.

Текущая минимальная заработная плата в размере 654 евро в месяц действует с 2022 года.

По сравнению с действующей ставкой, с 1 января "минималка" вырастет на 71 евро или на 10,9% и составит 39,3% от средней зарплаты в Эстонии в 2023 году, прогнозируемой Министерством финансов.

Это означает, что с учетом повышения не облагаемого подоходным налогом минимума, люди с низкими доходами начнут получать в месяц более чем на 100 евро больше.

По оценке Налогово-таможенного департамента, в Эстонию минимальную зарплату получают около 20 000 человек.