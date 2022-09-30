Заявление президента Эстонской Республики

Среди обманчивого блеска российское руководство таким образом отбирает у своего народа будущее и обрекает его на жизнь во мраке прошлого. Мы не признаём незаконную аннексию территории Украины и никогда не признаём законность этого шага. Это очередная удручающая и досадная демонстрация Россией всему миру своего грубого и бессердечного нарушения международного права и Устава ООН. Реакция международного сообщества на российскую агрессию показала, что мир понимает недопустимость таких действий гораздо лучше, чем мы смели думать и надеяться. Мы должны сохранить это единство и создать для него новый мир, где нет места жестокости и империалистическим амбициям, где уважаются международное право и права человека.