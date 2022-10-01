Министерство иностранных дел поддерживает отправку оборудования для разминирования в Украину на сумму более 300 000 евро

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что из-за войны с Россией территория Украины сильно заминирована, а фугасы и другие взрывчатые вещества ежедневно угрожают жизни миллионов украинцев. Это усугубит гуманитарный кризис, вызванный войной. "Мы откликаемся на просьбу Украины о помощи в получении необходимого оборудования для разминирования, чтобы уменьшить повседневную опасность людей, страдающих от ужасов войны и помочь восстановить нормальные условия жизни. Мы также можем поддержать восстановление Украины в преддверии победы, потому что вывоз взрывчатых веществ, оставшихся в земле может занять годы и затормозить необходимые работы по восстановлению того, что было разрушено во время войны", - сказал Рейнсалу. Министерство иностранных дел выделит Спасательному департаменту 337 ​​216 евро, которое подготовит необходимое для Украины оборудование для разминирования. Оборудованине будет отправлено в ближайшее время.