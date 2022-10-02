Вс, 2.10.2022

Погода

Гороскоп

Игра

Подписка

Контакты

Реклама

Рассылка

EST

ENG

[Rus.Postimees.ee]

Украина

Мнение

Видео

Limon

Она

Здоровье

Ваш дом

Культура

Спорт

Барбос

Хрoника

Эстония

Таллинн

Ида-Виру

112

Экономика

За рубежом

Мы из России

Kuuuurija

Cообщи

Еженедельник

Rus.Postimees.ee

Ида-Виру

Видео погони 〉 Водитель в попытке скрыться от полиции доехал до эстонско-российской границы

[rus.postimees.ee]

rus.postimees.ee

1 октября 2022, 11:45

1

Фото: скриншот

Неделю назад полицейский патруль в Нарве преследовал водителя, который подозревался в вождении в нетрезвом виде и отказался останавливаться. Погоня неожиданно завершилась у погранпункта.

За рубежом

«Они начали кусать друг друга»: кого российские патриоты винят в сдаче Лимана украинским военным

За рубежом

К побережью Мексики движется ураган Орлин

Экономика

Moller Auto: спрос на автомобили с литровым двигателем в августе удвоился

Звезды

ВИДЕОПрекрасная спутница Артема Савицкого рассказала, что между ними на самом деле

Добавлен комментарий Артема

Эстония

В октябре состоятся Дни сотрудничества ученых и предпринимателей Эстонии

Экономика

Обанкротившийся пивзавод в Хальяла обрел нового владельца и сохранил рабочие места

Утром 23 сентября в Нарве полицейский патруль заметил автомобиль, о котором ранее поступила информация, что водитель данного транспортного средства может находиться в запрещенном состоянии. Водителю был дан сигнал остановиться, который тот проигнорировал, сообщило Нарвское отделение полиции в соцсетях.

Стражи порядка отметили, что особенным в этой погоне было то, какую конечную точку водитель выбрал – Нарвcкий пограничный пункт. «После окончания дороги водитель тоже понял, что ехать некуда», – подытожили в полиции.