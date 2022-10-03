В субботу вечером в Тойлаской волости по вине пьяного водителя произошла авария, в которой пострадал один человек.
Из-за пьяного водителя пострадал велосипедист
Из-за пьяного водителя пострадал велосипедист
1 оетября около 20:32 в волости Тойла, на 182-м километре шоссе Таллинн-Нарва, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором 46летний водитель автомашины Toyota Avensis с признаками алкогольного опьянения, наехал на велосипедиста, 65-летнего мужчину, который двигался в том же направлении.
Велосипедиста доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.