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Из-за пьяного водителя пострадал велосипедист

Erik Kalda
, ajakirjanik
Из-за пьяного водителя пострадал велосипедист
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Полицейская машина.
Полицейская машина. Фото: Пеэтер Лиллевяли

В субботу вечером в Тойлаской волости по вине пьяного водителя произошла авария, в которой пострадал один человек. 

1 оетября около 20:32 в волости Тойла, на 182-м километре шоссе Таллинн-Нарва, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором 46летний водитель автомашины Toyota Avensis с признаками алкогольного опьянения, наехал на велосипедиста, 65-летнего мужчину, который двигался в том же направлении.

Велосипедиста доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.

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