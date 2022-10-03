Глава Нарвской транспортной фирмы встревожен решением РФ ограничить работу грузоперевозчиков из Европы

Руководитель крупнейшей в Нарве транспортной компании Narva Auto Николай Бурдаков не сомневается, что данный запрет серьезно усложнит работу предприятия, сообщают радионовости ERR.

"Конечно, он еще более усложнит нашу работу, которая итак непростая. Но как оно будет на самом деле, пока трудно сказать. Нет разъяснений, в каких пунктах будет перегрузка или перецепка полуприцепов. Пока это не ясно. Наверное, станет известно в ближайшие дни", - сказал Бурдаков.

Основная география перевозок Narva Auto - это Россия, по этому, по словам Бурдакова, все эти запреты ставят деятельность предприятия под угрозу.

"Трудно даже спрогнозировать, поскольку нужно будет искать партнеров, которые могли бы дальше довозить до места назначения грузы. Это связано со сложностями. Нужно учитывать технику, то, в каком состоянии она будет возвращаться обратно. Об этом сейчас трудно говорить", - добавил Николай Бурдаков.

Также, помимо запрета на перевозку груза, действует и ограничение на вывоз дизельного топлива из России. По словам Бурдакова, разрешено вывозить не более 200 литров в баке, что для грузового автомобиля очень мало.

Постановление на запрет перевозок транспортными компаниями Европы по России действует до конца этого года, как будет строиться работа дальше — пока не известно.