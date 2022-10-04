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Центр тревоги должен реагировать также на серийные звонки людей с психическими отклонениями

Эрик Калда
, журналист
Центр тревоги должен реагировать также на серийные звонки людей с психическими отклонениями
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Когда в центр тревоги обращаются серийные звонящие, то центр старается вести в их отношении сотрудничество с местным самоуправлением, которое оказывает таким людям помощь. На снимке - Идаский центр тревоги в Йыхви.
Когда в центр тревоги обращаются серийные звонящие, то центр старается вести в их отношении сотрудничество с местным самоуправлением, которое оказывает таким людям помощь. На снимке - Идаский центр тревоги в Йыхви. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

По номеру экстренной помощи 112 звонят также люди, страдающие психическими расстройствами, и хотя сообщаемая ими информация сомнительна, игнорировать их звонки нельзя.

Например, на прошлой неделе в центр тревоги позвонили по причине того, что из соседней квартиры якобы исходит вибрация - абонент потребовал, чтобы полиция проверила ситуацию. "Мы передали эту информацию полиции", - сказала руководитель Идаского центра тревоги Мари-Лийз Сепп.

Другой звонивший сообщил, что из подвала его дома раздаются голоса и вой. На этот раз, как сообщили в центре тревоги, речь шла о душевнобольном человеке, неоднократно звонившем по подобным причинам в центр тревоги.

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