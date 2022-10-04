По номеру экстренной помощи 112 звонят также люди, страдающие психическими расстройствами, и хотя сообщаемая ими информация сомнительна, игнорировать их звонки нельзя.
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Центр тревоги должен реагировать также на серийные звонки людей с психическими отклонениями
Центр тревоги должен реагировать также на серийные звонки людей с психическими отклонениями
Например, на прошлой неделе в центр тревоги позвонили по причине того, что из соседней квартиры якобы исходит вибрация - абонент потребовал, чтобы полиция проверила ситуацию. "Мы передали эту информацию полиции", - сказала руководитель Идаского центра тревоги Мари-Лийз Сепп.
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