Центр тревоги должен реагировать также на серийные звонки людей с психическими отклонениями

Например, на прошлой неделе в центр тревоги позвонили по причине того, что из соседней квартиры якобы исходит вибрация - абонент потребовал, чтобы полиция проверила ситуацию. "Мы передали эту информацию полиции", - сказала руководитель Идаского центра тревоги Мари-Лийз Сепп.

Другой звонивший сообщил, что из подвала его дома раздаются голоса и вой. На этот раз, как сообщили в центре тревоги, речь шла о душевнобольном человеке, неоднократно звонившем по подобным причинам в центр тревоги.