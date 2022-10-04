В Министерстве юстиции завершилось исследование «Влияние наказания: взгляд правонарушителя». Исследование показало, что, по оценке правонарушителей, цель наказаний состоит в том, чтобы отреагировать на деяние и объяснить последствия деяния, тем самым помогая преступнику воздержаться от совершения дальнейших нарушений.
Совершившие преступление в основном согласны с наказанием
«В целом правонарушители не возражают против назначенного наказания и не утверждают, что их не следует наказывать за совершенное преступление. За исключением разве что лиц, совершивших экономические и коррупционные преступления, по оценке которых, нарушение может быть следствием иного толкования закона. Поэтому для них совершенное правонарушение не всегда является однозначным и понятным», — рассказала один из авторов исследования Яаника Яанитс из Центра прикладной антропологии.
Что касается других преступлений, то правонарушители осознали свою вину, но для них могло остаться непонятным, как именно было назначено конкретное наказание. «Оценка правонарушителями наказания во многом зависит от сравнения с другими наказаниями, назначенными за аналогичные преступления. Например, если назначенное человеку наказание строже, чем лицам, совершившим аналогичное деяние, или соучастникам, то правонарушителям требуется дополнительная помощь в осмыслении сути наказания и влияющих на решение факторов. Важно объяснить, за что они получили именно такое наказание», — прокомментировала Яаника Яанитс.
Для усиления влияния наказаний необходима дополнительная разъяснительная работа
Оценки правонарушителями влияния наказания по большей части связаны с тем, как оно доводится до их сведения. «Восприятие наказаний зависит от всего процесса производства. Внимательное отношение и привлечение правонарушителей к производству позволяет им высказаться и таким образом взять на себя больше ответственности за последствия. Самый важный вывод из исследования заключается в том, что с лицом, совершившим деяние, необходимо больше общаться на протяжении всего производства, чтобы избежать незнания, путаницы и непонимания», — сказала руководитель аналитического отдела Министерства юстиции Мари-Лийс Сёэт, по словам которой, это важная информация как для полицейских, прокуроров, судей, так и других участников производства.
Если наказанному объясняют, за что ему назначено наказание, то далее рекомендуется также показать ему, каким было влияние преступления на жертву. Однако из исследования выяснилось, что в ходе процесса правонарушитель, как правило, с жертвой преступления особо не контактирует. «Ситуацию могло бы улучшить более широкое использование принципа восстановительного правосудия, что помогло бы отождествить себя с жертвой и лучше понять негативное влияние своего деяния. Цель восстановительного правосудия состоит в том, чтобы свести стороны, предоставив им возможность объясниться и выслушать друг друга и при помощи управляемого процесса достичь соглашения о том, как возместить возникший ущерб и восстановить чувство справедливости», — объяснила Мари-Лийс Сёэт.
«Однако более широкое внедрение восстановительного правосудия требует прежде всего изменения мышления, а затем и существующих практик. Это сложный процесс, который не происходит мгновенно и предполагает, что все участники процесса верят в то, что их работа с правонарушителем даст результат», — добавила Яаника Яанитс из Центра прикладной антропологии.
Для предотвращения дальнейших правонарушений также важно, чтобы у наказанных людей был свободный доступ к необходимым услугам. «Людям, освобождающимся из тюрьмы, нужна поддержка — близких или опорного лица — и возможность работать и зарабатывать на жизнь. К сожалению, в обществе сохраняется стремление к стигматизации освободившихся из тюрьмы, что препятствует их социальной реинтеграции. Чтобы улучшить возможности наказанных справляться самостоятельно, Министерство юстиции финансирует услугу последующей поддержки освободившихся из тюрьмы», — отметила Мари-Лийс Сёэт из Министерства юстиции.