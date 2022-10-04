Совершившие преступление в основном согласны с наказанием

«В целом правонарушители не возражают против назначенного наказания и не утверждают, что их не следует наказывать за совершенное преступление. За исключением разве что лиц, совершивших экономические и коррупционные преступления, по оценке которых, нарушение может быть следствием иного толкования закона. Поэтому для них совершенное правонарушение не всегда является однозначным и понятным», — рассказала один из авторов исследования Яаника Яанитс из Центра прикладной антропологии.

Что касается других преступлений, то правонарушители осознали свою вину, но для них могло остаться непонятным, как именно было назначено конкретное наказание. «Оценка правонарушителями наказания во многом зависит от сравнения с другими наказаниями, назначенными за аналогичные преступления. Например, если назначенное человеку наказание строже, чем лицам, совершившим аналогичное деяние, или соучастникам, то правонарушителям требуется дополнительная помощь в осмыслении сути наказания и влияющих на решение факторов. Важно объяснить, за что они получили именно такое наказание», — прокомментировала Яаника Яанитс.

Для усиления влияния наказаний необходима дополнительная разъяснительная работа