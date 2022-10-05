В МВД не исключили аннулирование вида на жительство митрополита Евгения

"Если есть законные основания для аннулирования вида на жительство, и это окажется необходимым, то аннулировать его можно в любое время, независимо от местопребывания владельца вида [на жительство]", - сказал во вторник ERR глава отдела по делам религий МВД Ильмо Ау, указав на то, что митрополит Евгений в настоящее время находится в России.

Эстонские власти хотят, чтобы митрополит Евгений занял публичную позицию по поводу заявления патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в котором глава Русской православной церкви оправдал российскую агрессию в Украине.

С этой целью Евгения на прошлой неделе пригласили на встречу с вице-канцлером МВД Райво Кюйтом, но поскольку Евгения в то время не было в Эстонии, министерство посетили викарий Сергий и протоиерей Ювеналий в качестве его представителей.

"Мы хотели бы узнать позицию Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦМП) как организации и ее главы по поводу заявлений патриарха Кирилла, прозвучавших в воскресенье, 25 сентября. Мы также подчеркнули необходимость того, чтобы ЭПЦМП публично разъяснила и сообщила в Эстонии свои взгляды по поводу выступления Кирилла", - сказал Ильмо Ау.

Патриарх Кирилл заявил 25 сентября, что в войне против Украины российские солдаты выполняют свое призвание и долг перед родиной и обществом, поэтому их действия сравнимы с самопожертвованием. По словам Кирилла, погибшим русским солдатам будут прощены абсолютно все их грехи.

Ау отметил, что 28 сентября вице-канцлер Кюйт ясно дал понять представителям ЭПЦМП, что выступление патриарха Кирилла можно считать очевидной деятельностью по оказанию влияния и оправданием агрессии РФ в Украине.