В Министерстве внутренних дел не исключили аннулирование вида на жительство главы Эстонской православной церкви Московского патриархата митрополита Евгения, дав понять, что решение будет зависеть от позиции митрополита по поводу российской агрессии в Украине.
В МВД не исключили аннулирование вида на жительство митрополита Евгения
"Если есть законные основания для аннулирования вида на жительство, и это окажется необходимым, то аннулировать его можно в любое время, независимо от местопребывания владельца вида [на жительство]", - сказал во вторник ERR глава отдела по делам религий МВД Ильмо Ау, указав на то, что митрополит Евгений в настоящее время находится в России.
Эстонские власти хотят, чтобы митрополит Евгений занял публичную позицию по поводу заявления патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в котором глава Русской православной церкви оправдал российскую агрессию в Украине.
С этой целью Евгения на прошлой неделе пригласили на встречу с вице-канцлером МВД Райво Кюйтом, но поскольку Евгения в то время не было в Эстонии, министерство посетили викарий Сергий и протоиерей Ювеналий в качестве его представителей.
"Мы хотели бы узнать позицию Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦМП) как организации и ее главы по поводу заявлений патриарха Кирилла, прозвучавших в воскресенье, 25 сентября. Мы также подчеркнули необходимость того, чтобы ЭПЦМП публично разъяснила и сообщила в Эстонии свои взгляды по поводу выступления Кирилла", - сказал Ильмо Ау.
Патриарх Кирилл заявил 25 сентября, что в войне против Украины российские солдаты выполняют свое призвание и долг перед родиной и обществом, поэтому их действия сравнимы с самопожертвованием. По словам Кирилла, погибшим русским солдатам будут прощены абсолютно все их грехи.
Ау отметил, что 28 сентября вице-канцлер Кюйт ясно дал понять представителям ЭПЦМП, что выступление патриарха Кирилла можно считать очевидной деятельностью по оказанию влияния и оправданием агрессии РФ в Украине.
"В Эстонии такая деятельность по оказанию влияния не разрешена, и церковь должна обеспечивать для своей религиозной общины свободное от оказания влияния богослужение. Кроме того, недопустимо, чтобы позиции церкви и главы церкви могли быть истолкованы как такая деятельность по оказанию влияния. Если такая деятельность по оказанию влияния имеет место, то применяются санкции, соответствующие характеру деяния и мотивам лица, его совершившего", - предостерег Ау.