Чт, 6.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

Для рыбы речной системы Пуртсе созданы более комфортные нерестилища

Северное побережье
Для рыбы речной системы Пуртсе созданы более комфортные нерестилища
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Восстановление рыбного сообщества в бассейне реки Пуртсе может занять десяток лет. На снимке - созданная для рыб песчаная подушка.
Восстановление рыбного сообщества в бассейне реки Пуртсе может занять десяток лет. На снимке - созданная для рыб песчаная подушка. Фото: Keskkonnaministeerium

Для улучшения условий жизни рыб в водосборном бассейне реки Пуртсе в рамках проекта по ликвидации остаточного загрязнения создано 45 нерестилищ общей протяженностью 3,6 километра. Несмотря на то, что это в основном реки форелевого региона, благоустроенная среда обитания также подходит для речной миноги, щуки, налима и некоторых других видов рыб.

Руководитель проекта Министерства окружающей среды Раймо Яаксоо подтвердил, что улучшение условий жизни рыб является частью работ по восстановлению рек в водосборном бассейне Пуртсе.

Природа приняла работу по очистке

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх