Для рыбы речной системы Пуртсе созданы более комфортные нерестилища

Восстановление рыбного сообщества в бассейне реки Пуртсе может занять десяток лет. На снимке - созданная для рыб песчаная подушка.

Для улучшения условий жизни рыб в водосборном бассейне реки Пуртсе в рамках проекта по ликвидации остаточного загрязнения создано 45 нерестилищ общей протяженностью 3,6 километра. Несмотря на то, что это в основном реки форелевого региона, благоустроенная среда обитания также подходит для речной миноги, щуки, налима и некоторых других видов рыб.