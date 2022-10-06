Для улучшения условий жизни рыб в водосборном бассейне реки Пуртсе в рамках проекта по ликвидации остаточного загрязнения создано 45 нерестилищ общей протяженностью 3,6 километра. Несмотря на то, что это в основном реки форелевого региона, благоустроенная среда обитания также подходит для речной миноги, щуки, налима и некоторых других видов рыб.
Для подписчиков
Для рыбы речной системы Пуртсе созданы более комфортные нерестилища
Для рыбы речной системы Пуртсе созданы более комфортные нерестилища
Руководитель проекта Министерства окружающей среды Раймо Яаксоо подтвердил, что улучшение условий жизни рыб является частью работ по восстановлению рек в водосборном бассейне Пуртсе.