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Взятие Осипенко под стражу решится в четверг

Erik Kalda
, ajakirjanik
Взятие Осипенко под стражу решится в четверг
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Здание Вируского уездного суда.
Здание Вируского уездного суда. Фото: unknown

Взятие под стражу подозреваемого в коррупции Николвя Осипенко решится в четверг утром.

После двухчасового слушания в среду вечером Вируский уездный суд объявил, что к утру четверга примет решение по ходатайству прокуратуры о взятии под стражу предпринимателя Николая Осипенко. 

Решение будет объявлено в 9:30, сообщила пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Кристийна Кивари.

Прокуратура ходатайствует перед Вируским уездным судом о взятии под стражу подозреваемого в коррупционных преступлениях предпринимателя Николая Осипенко.

Осипенко и еще 10 человек задержали на срок до 48 часов по подозрению в коррупционных преступлениях.

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