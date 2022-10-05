Взятие под стражу подозреваемого в коррупции Николвя Осипенко решится в четверг утром.
Взятие Осипенко под стражу решится в четверг
Взятие Осипенко под стражу решится в четверг
После двухчасового слушания в среду вечером Вируский уездный суд объявил, что к утру четверга примет решение по ходатайству прокуратуры о взятии под стражу предпринимателя Николая Осипенко.
Решение будет объявлено в 9:30, сообщила пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Кристийна Кивари.
Прокуратура ходатайствует перед Вируским уездным судом о взятии под стражу подозреваемого в коррупционных преступлениях предпринимателя Николая Осипенко.
Осипенко и еще 10 человек задержали на срок до 48 часов по подозрению в коррупционных преступлениях.