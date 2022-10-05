Взятие Осипенко под стражу решится в четверг

После двухчасового слушания в среду вечером Вируский уездный суд объявил, что к утру четверга примет решение по ходатайству прокуратуры о взятии под стражу предпринимателя Николая Осипенко.

Решение будет объявлено в 9:30, сообщила пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Кристийна Кивари.

Прокуратура ходатайствует перед Вируским уездным судом о взятии под стражу подозреваемого в коррупционных преступлениях предпринимателя Николая Осипенко.