Бородин вышел из Партии реформ

"Конечно, я бы не хотел, чтобы все это имело какие-то плохие последствия для Партии реформ, для людей, которые вообще не причастны к этому. Надо будет проконсультироваться с партией. Если руководство скажет приостановить мое членство, пока весь этот процесс не закончится, я это сделаю. Но могут также сказать, что если тебя признают виновным, ты уйдешь", - сказал Бородин.