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Бородин вышел из Партии реформ

Erik Kalda
, ajakirjanik
Бородин вышел из Партии реформ
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Виталий Бородин.
Виталий Бородин. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Подозреваемый в коррупции вице-мэр Кохтла-Ярве Виталий Бородин покинул Партию реформ.

Cегодня утром на вопрос, намерен ли он оставаться в Партии реформ, Бородин ответил, что должен обсудить этот вопрос с руководством партии.

"Конечно, я бы не хотел, чтобы все это имело какие-то плохие последствия для Партии реформ, для людей, которые вообще не причастны к этому. Надо будет проконсультироваться с партией. Если руководство скажет приостановить мое членство, пока весь этот процесс не закончится, я это сделаю. Но могут также сказать, что если тебя признают виновным, ты уйдешь", - сказал Бородин.

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