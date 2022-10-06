Подозреваемый в коррупции вице-мэр Кохтла-Ярве Виталий Бородин покинул Партию реформ.
Бородин вышел из Партии реформ
Бородин вышел из Партии реформ
Cегодня утром на вопрос, намерен ли он оставаться в Партии реформ, Бородин ответил, что должен обсудить этот вопрос с руководством партии.
"Конечно, я бы не хотел, чтобы все это имело какие-то плохие последствия для Партии реформ, для людей, которые вообще не причастны к этому. Надо будет проконсультироваться с партией. Если руководство скажет приостановить мое членство, пока весь этот процесс не закончится, я это сделаю. Но могут также сказать, что если тебя признают виновным, ты уйдешь", - сказал Бородин.