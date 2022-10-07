По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в сентябре повысился по сравнению с августом на 0,3% и по сравнению с сентябрем прошлого года - на 23,7%. Товары были дороже по сравнению с сентябрем прошлого года на 19,9% и услуги - на 31,0%.
Наибольшее влияние на индекс потребительских цен в сентябре оказал рост цен, связанный с жильем и продуктами питания
По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, в сравнении с сентябрем 2021 года на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с жильем, - от общего повышения индекса они составили более 40%. "Газ был дороже на 255,2%, твердое топливо - на 118,3%, поступившее в дома электричество - на 105,5% и теплоэнергия (отопление) - на 62,9%. Изменения цен, связанные с продуктами питания и безалкогольными напитками, составили четверть от общего повышения индекса, а изменения цен, связанные с транспортом, - одну седьмую. Бензин был дороже на 28,5% и дизельное топливо - на 52,2%>, - добавила Трасанов.
Из продуктов питания в сравнении с сентябрем прошлого года более всего подорожал сахар (86,2%). Мука и крупы подорожали на 76,0%, специи - на 61,4%, прочие масла - на 60,6%, яйца - на 54,4% и говядина - на 53,5%.
В сравнении с августом на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с жильем и продуктами питания. Завершились кампании распродаж одежды и обуви, и в продажу поступили товары нового сезона. За месяц дизельное топливо подорожало на 4,7% и бензин подешевел на 1,5%.