Наибольшее влияние на индекс потребительских цен в сентябре оказал рост цен, связанный с жильем и продуктами питания

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, в сравнении с сентябрем 2021 года на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с жильем, - от общего повышения индекса они составили более 40%. "Газ был дороже на 255,2%, твердое топливо - на 118,3%, поступившее в дома электричество - на 105,5% и теплоэнергия (отопление) - на 62,9%. Изменения цен, связанные с продуктами питания и безалкогольными напитками, составили четверть от общего повышения индекса, а изменения цен, связанные с транспортом, - одну седьмую. Бензин был дороже на 28,5% и дизельное топливо - на 52,2%>, - добавила Трасанов.