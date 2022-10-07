Руководитель полиции об отказе суда во взятии под стражу Николая Осипенко: это вопрос совести судьи

Телеведущий спросил у главного полицейского страны, не задевает ли чувство справедливости ситуация, когда Осипенко, ранее избежавший уголовного преследования по состоянию здоровья, вновь оказался в орбите внимания правоохранительных органов из-за своих предполагаемых деяний, совершать которые здоровье ему позволяло. При этом суд, который согласился с доводами прокуратуры о том, что Осипенко предположительно нарушал закон, запретил брать его под стражу, опасаясь за его здоровье.

"Конечно, задевает [чувство справедливости]. Но расследование не закончено, расследование идет полным ходом, независимо от того, находится ли он (Осипенко) на свободе или нет. Но действительно, суд дал свою оценку, и не мне здесь судить, но судья мог бы объяснить свое решение, почему человек, находясь на свободе или дома в тяжелом состоянии здоровья, может совершать преступления, а под стражей он находиться не может. Это вопрос совести судьи", - сказал Эльмар Вахер.