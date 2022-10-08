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Руководитель образовательного кластера изучает плиточные работы, чтобы на себе опробовать профобучение

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Руководитель образовательного кластера изучает плиточные работы, чтобы на себе опробовать профобучение
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Керда Эйерт говорит, что на занятиях по теории при обучении на русском языке довольно многое остается непонятным, однако на практических занятиях все можно проделать и уяснить.
Керда Эйерт говорит, что на занятиях по теории при обучении на русском языке довольно многое остается непонятным, однако на практических занятиях все можно проделать и уяснить. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Керда Эйерт, руководитель объединяющего образовательные учреждения Ида-Вирумаа кластера, решила на себе испытать, что значит учиться в одном из них. Учебным заведением она выбрала центр профобразования.

- Поводом для учебы ведь не стала необходимость выложить плиткой ванную комнату у себя дома или план начать карьеру строителя-отделочника?

- Да, для меня это было экспериментом. У меня всегда был интерес к учебе, но после окончания магистратуры три года назад я сделала тут перерыв, ведь работа, учеба и дом одновременно - это очень большой вызов. Но весной подумала, что хотелось бы получить также образование в Ида-Вирумаа, чтобы увидеть, что в действительности происходит в наших собственных учреждениях образования.

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