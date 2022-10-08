Керда Эйерт, руководитель объединяющего образовательные учреждения Ида-Вирумаа кластера, решила на себе испытать, что значит учиться в одном из них. Учебным заведением она выбрала центр профобразования.
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Руководитель образовательного кластера изучает плиточные работы, чтобы на себе опробовать профобучение
Руководитель образовательного кластера изучает плиточные работы, чтобы на себе опробовать профобучение
- Поводом для учебы ведь не стала необходимость выложить плиткой ванную комнату у себя дома или план начать карьеру строителя-отделочника?