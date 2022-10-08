Руководитель образовательного кластера изучает плиточные работы, чтобы на себе опробовать профобучение

- Да, для меня это было экспериментом. У меня всегда был интерес к учебе, но после окончания магистратуры три года назад я сделала тут перерыв, ведь работа, учеба и дом одновременно - это очень большой вызов. Но весной подумала, что хотелось бы получить также образование в Ида-Вирумаа, чтобы увидеть, что в действительности происходит в наших собственных учреждениях образования.