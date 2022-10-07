Падение цен на электроэнергию и газ в основном связано с теплой и ветреной погодой

Учитывая, что цена на газ в Европе за последний месяц упала почти на 50%, новости сейчас скорее позитивные, отмечают эксперты, беседовавшие с ERR.

Оптимизм вызывает, в том числе, реакция рынков на заявления крупных европейских стран о том, что запас газа на зиму в основном гарантирован.

"Новости об удивительно быстром заполнении газовых хранилищ в Европе показали, что, возможно, российский газ не является незаменимым, и опасения, связанные с ним, значительно уменьшились", - сказал экономический аналитик LHV Кристо Ааб.

"На рынке сложилось четкое представление о том, что Европа сможет справиться с предстоящей зимой, так как резервуары заполнены досрочно, сжиженный природный газ по-прежнему поступает в Европу в рекордных объемах, а потребление явно снизилось из-за высокого уровня цен", - сказал эксперт по энергетике и член правления компании Baltic Energy Partners Марко Алликсон.

Алликсон отметил, что биржевая цена природного газа на голландской газовой бирже TTF в последние дни также составляла ниже 100 евро за МВт·ч, и цены на Балтийской газовой бирже тоже в последнее время не превышали 150 евро.