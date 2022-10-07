Хотя газ и электроэнергия на биржах в последние дни подешевели, по мнению экспертов, это не означает, что предсказанные некоторое время назад рекордно высокие цены не могут ударить по потребителям зимой. Большую роль тут играет погода, которая на прошлой неделе была теплой и ветреной.
Падение цен на электроэнергию и газ в основном связано с теплой и ветреной погодой
Учитывая, что цена на газ в Европе за последний месяц упала почти на 50%, новости сейчас скорее позитивные, отмечают эксперты, беседовавшие с ERR.
Оптимизм вызывает, в том числе, реакция рынков на заявления крупных европейских стран о том, что запас газа на зиму в основном гарантирован.
"Новости об удивительно быстром заполнении газовых хранилищ в Европе показали, что, возможно, российский газ не является незаменимым, и опасения, связанные с ним, значительно уменьшились", - сказал экономический аналитик LHV Кристо Ааб.
"На рынке сложилось четкое представление о том, что Европа сможет справиться с предстоящей зимой, так как резервуары заполнены досрочно, сжиженный природный газ по-прежнему поступает в Европу в рекордных объемах, а потребление явно снизилось из-за высокого уровня цен", - сказал эксперт по энергетике и член правления компании Baltic Energy Partners Марко Алликсон.
Алликсон отметил, что биржевая цена природного газа на голландской газовой бирже TTF в последние дни также составляла ниже 100 евро за МВт·ч, и цены на Балтийской газовой бирже тоже в последнее время не превышали 150 евро.
"Тенденция к снижению продолжается с конца августа. Конечно, такой уровень цен тоже достаточно высок и значительно сокращает потребление", - сказал он, добавив однако, что одновременно существует риск того, что политики и регулирующие органы будут вмешиваться, и вместо ожидаемой выгоды нанесут вред.