Куда пойти в воскресенье, 9 октября в Ида-Вирумаа?

Культура
Воскресенье, 9 октября
* В танцевальном зале Дома культуры "Ругодив" (Нарва) в 17.00 - концерт трио "Senjo".
Культура
Воскресенье, 9 октября
* В танцевальном зале Дома культуры "Ругодив" (Нарва) в 17.00 - концерт трио "Senjo".
* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по шахматам; день второй.
* В Нарве в центре оздоровительного спорта "Äkkeküla" в 11.00 - забег вокруг "Äkkeküla".
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - "PSK" (Нарва).