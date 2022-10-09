Ср, 12.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Куда пойти в воскресенье, 9 октября в Ида-Вирумаа?

Erik Kalda
, ajakirjanik
Куда пойти в воскресенье, 9 октября в Ида-Вирумаа?
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Л
Л Фото: Пеэтер Лиллевяли

Культура

Воскресенье, 9 октября

* В танцевальном зале Дома культуры "Ругодив" (Нарва) в 17.00 - концерт трио "Senjo".

Спорт

* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по шахматам; день второй.

* В Нарве в центре оздоровительного спорта "Äkkeküla" в 11.00 - забег вокруг "Äkkeküla".

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - "PSK" (Нарва).

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх