Куда пойти в воскресенье, 9 октября в Ида-Вирумаа?

Спорт

* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по шахматам; день второй.

* В Нарве в центре оздоровительного спорта "Äkkeküla" в 11.00 - забег вокруг "Äkkeküla".