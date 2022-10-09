В пункте пропуска из Ивангорода в город Нарву в четверг, 6 октября, экстрадировали гражданина Эстонии Павла Тарасова. Он находился в международном розыске из-за обвинений в незаконном обороте наркотиков, сообщает "Постимеэс".
Из России экстрадировали гражданина Эстонии
Из России экстрадировали гражданина Эстонии
Речь идет о психостимуляторах, которые гражданин Эстонии вместе с соучастниками ввозил на территорию стран Балтии для продажи, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«По примерным оценкам, группа, в которую входил Тарасов, за 2019 год доставила в балтийскую республику наркотики на общую сумму не менее 150 тысяч евро», – говорится в сообщении.
Уточняется, что он попытался скрыться от правосудия. За счет взаимной работы НЦБ Интерпола МВД РФ и правоохранительных органов Эстонии в мае 2022 года его удалось задержать в Москве. Генпрокуратура России удовлетворила запрос об экстрадиции, и в четверг его передали нашей полиции.