Из России экстрадировали гражданина Эстонии

Речь идет о психостимуляторах, которые гражданин Эстонии вместе с соучастниками ввозил на территорию стран Балтии для продажи, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«По примерным оценкам, группа, в которую входил Тарасов, за 2019 год доставила в балтийскую республику наркотики на общую сумму не менее 150 тысяч евро», – говорится в сообщении.