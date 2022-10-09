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Из России экстрадировали гражданина Эстонии

Erik Kalda
, ajakirjanik
Из России экстрадировали гражданина Эстонии
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Погранпункт Ивангорода.
Погранпункт Ивангорода. Фото: Ilja Smirnov

В пункте пропуска из Ивангорода в город Нарву в четверг, 6 октября, экстрадировали гражданина Эстонии Павла Тарасова. Он находился в международном розыске из-за обвинений в незаконном обороте наркотиков, сообщает "Постимеэс".

Речь идет о психостимуляторах, которые гражданин Эстонии вместе с соучастниками ввозил на территорию стран Балтии для продажи, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«По примерным оценкам, группа, в которую входил Тарасов, за 2019 год доставила в балтийскую республику наркотики на общую сумму не менее 150 тысяч евро», – говорится в сообщении.

Уточняется, что он попытался скрыться от правосудия. За счет взаимной работы НЦБ Интерпола МВД РФ и правоохранительных органов Эстонии в мае 2022 года его удалось задержать в Москве. Генпрокуратура России удовлетворила запрос об экстрадиции, и в четверг его передали нашей полиции.

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