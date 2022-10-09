У идавирусцев на этот раз было особенно много причин внимательно следить за республиканским конкурсом на звание учителя года, ведь на звания лауреатов нынче претендовали семь номинантов из нашего уезда. И одна из них - нарвский детсадовский учитель Елена Бочкова - действительно привезла победу домой.
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Лучший детсадовский учитель Эстонии работает в Ида-Вирумаа
Лучший детсадовский учитель Эстонии работает в Ида-Вирумаа
Имеющая за плечами 20-летний стаж Елена Бочкова трудится учителем в нарвском детсаду "Tareke", и ее труд многогранен: она программирует с детьми мини-роботов и устраивает уездные соревнования в этом виде; она учит детей выращивать овощи и готовить из них еду. Вместе с родителями воспитанников она устраивала мастер-классы по изготовлению ударных инструментов, игры по ориентированию и занятия по аэробике.