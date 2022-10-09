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Лучший детсадовский учитель Эстонии работает в Ида-Вирумаа

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Лучший детсадовский учитель Эстонии работает в Ида-Вирумаа
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"Детский сад - это место радости", - говорит учитель нарвского детсада "Tareke" Елена Бочкова.
"Детский сад - это место радости", - говорит учитель нарвского детсада "Tareke" Елена Бочкова. Фото: Aron Urb

У идавирусцев на этот раз было особенно много причин внимательно следить за республиканским конкурсом на звание учителя года, ведь на звания лауреатов нынче претендовали семь номинантов из нашего уезда. И одна из них - нарвский детсадовский учитель Елена Бочкова - действительно привезла победу домой.

Имеющая за плечами 20-летний стаж Елена Бочкова трудится учителем в нарвском детсаду "Tareke", и ее труд многогранен: она программирует с детьми мини-роботов и устраивает уездные соревнования в этом виде; она учит детей выращивать овощи и готовить из них еду. Вместе с родителями воспитанников она устраивала мастер-классы по изготовлению ударных инструментов, игры по ориентированию и занятия по аэробике.

- Мне нравится заниматься множеством вещей. Будучи учителем, я исхожу все-таки не только из своих, но и из интересов детей, их потребностей и желаний. Если я чувствую, что эти желания надо развивать и поддерживать, то это мы и делаем, - сказала Елена Бочкова.

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