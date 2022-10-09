Эстония планирует привлекать к саперным работам добровольцев

В центре подготовки саперов Спасательного департамента говорят о дефиците специалистов и необходимости их обучения. Особенно, если случится что-то серьезное. Например, война.

"В плане рабочих обязанностей это будет вспомогательный персонал для саперов. Они смогут только помогать им, но сами не будут разминировать что-либо. В некоторых случаях у нас не хватает людей, например, чтобы доставить персонал на место событий. Опять же, в мирные времена их роль будет очень важна в плановых саперных работах, которые требуют большого количества персонала. Тут их помощь незаменима", - рассказал в интервью "Актуальной камере" глава Северо-Эстонской группы разминирования Спасательного департамента Райдо Таальманн.

Решение о привлечении добровольцев к саперным работам назревало давно.