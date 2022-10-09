Министерство внутренних дел готовит закон, который позволит привлекать к саперным работам добровольцев. Первые 20 добровольцев начнут изучение взрывчатки и других опасных веществ с нового года. Причиной такого решения стала война в Украине, которая выявила, что у Эстонии не хватит саперных ресурсов в случае военных кризисов.
Эстония планирует привлекать к саперным работам добровольцев
В центре подготовки саперов Спасательного департамента говорят о дефиците специалистов и необходимости их обучения. Особенно, если случится что-то серьезное. Например, война.
"В плане рабочих обязанностей это будет вспомогательный персонал для саперов. Они смогут только помогать им, но сами не будут разминировать что-либо. В некоторых случаях у нас не хватает людей, например, чтобы доставить персонал на место событий. Опять же, в мирные времена их роль будет очень важна в плановых саперных работах, которые требуют большого количества персонала. Тут их помощь незаменима", - рассказал в интервью "Актуальной камере" глава Северо-Эстонской группы разминирования Спасательного департамента Райдо Таальманн.
Решение о привлечении добровольцев к саперным работам назревало давно.
"Поправки в законе появились не вчера, их готовили уже давно. Причины две - если у Спасательного департамента будет достаточно специалистов и поддержки, то можно будет одновременно проводить работы по разминированию в разных местах. Вторая причина - война в Украине, она показала, если у нас возникнет военный кризис, то саперов-специалистов нам потребуется гораздо больше. Это своего рода подготовка к подобным кризисам", - отметил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.