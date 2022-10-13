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Государство рекомендует Люганузе убрать "красные" памятники

Эрик Калда
, журналист
Государство рекомендует Люганузе убрать "красные" памятники
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Рабочая группа при Госканцелярии рекомендует Люганузе заменить это обозначение могилы на нейтральное.
Рабочая группа при Госканцелярии рекомендует Люганузе заменить это обозначение могилы на нейтральное. Фото: Kalle Merilai

Государство рекомендует заменить самый известный "красный" памятник в Люганузеской волости на нейтральное обозначение могилы, но переместить советский памятник, установленный на частной земле, не так-то просто.

Люганузеское волостное управление дважды обращалось в так называемую комиссию по "красным" памятникам, чтобы получить информацию о том, как поступить с "красными" памятниками на территории волости. На территории волости их несколько, а самый известный находится в парке рядом с Люганузеской школой в деревне Люганузе.

Обозначение могилы необходимо заменить

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