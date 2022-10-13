Государство рекомендует Люганузе убрать "красные" памятники

Люганузеское волостное управление дважды обращалось в так называемую комиссию по "красным" памятникам, чтобы получить информацию о том, как поступить с "красными" памятниками на территории волости. На территории волости их несколько, а самый известный находится в парке рядом с Люганузеской школой в деревне Люганузе.