Государство рекомендует заменить самый известный "красный" памятник в Люганузеской волости на нейтральное обозначение могилы, но переместить советский памятник, установленный на частной земле, не так-то просто.
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Государство рекомендует Люганузе убрать "красные" памятники
Государство рекомендует Люганузе убрать "красные" памятники
Люганузеское волостное управление дважды обращалось в так называемую комиссию по "красным" памятникам, чтобы получить информацию о том, как поступить с "красными" памятниками на территории волости. На территории волости их несколько, а самый известный находится в парке рядом с Люганузеской школой в деревне Люганузе.