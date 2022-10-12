Митрополит Таллиннский и всея Эстонии Евгений направил министру внутренних дел Лаури Ляэнеметсу и министру юстиции Леа Данильсон-Ярг ответ на письмо, полученное из МВД 7 октября. В тот день Ляэнеметс открыто потребовал, чтобы митрополит Евгений осудил высказывания московского патриарха Кирилла о войне.
Митрополит Евгений не разделяет отношение патриарха Кирилла к войне
Как рассказывает новостной портал Rus.err.ee, в своем ответном письме митрополит Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦМП) Евгений пишет: "Опираясь на православное вероучение, Эстонская православная церковь выступает против войны, она за мир и за мирное разрешение любых конфликтов, что было еще раз подчеркнуто в обращении синода Эстонской православной церкви от 6 октября сего года В связи с этим сообщаю, что я не разделяю слова Святейшего Патриарха Кирилла, произнесенные им в проповеди 25.09, об отпущении всех грехов военнослужащим, погибшим при исполнении воинского долга".
"19 марта я присоединился к заявлению Совета церквей Эстонии, осудившему войну и призвавшему к прекращению военных действий. С тех пор моя позиция осталась неизменной", - подчеркнул митрополит Евгений.
"В самом начале войны в Украине я призывал своих прихожан не поддаваться чувствам вражды и ненависти, не позволять вовлекать себя в политические споры, особенно в церковной среде, а заниматься помощью беженцам, которые остались без крова и средств к существованию. 10000 евро, собранные в наших приходах, были переведены на счет НКО Eesti Pagulasabi на помощь беженцам. Прихожане нашей церкви работали в центрах приема беженцев, участвовали в сборе продуктов, вещей и предметов первой необходимости, а также по возможности помогали с жильем. Наши священники духовно поддерживали и будут поддерживать украинских беженцев, которые посещают приходы ЭПЦМП", - написал митрополит Евгений.
Он добавил, что с марта практически ко всем приходам присоединились православные беженцы из Украины: "И это может только подтвердить, что в наших приходах нет военной пропаганды или разжигания ненависти. Подобные случаи будут немедленно преданы огласке, потому что деятельность всех наших приходов публична и прозрачна".
Портал Rus.err.ee также сообщил, что в МВД Эстонии удовлетворены ответом митрополита Евгения. "Этим ответом Эстонская православная церковь дистанцируется от слов патриарха Кирилла, который по сути благословил агрессию и заявил, что Путин святее всех святых, а война против Украины - это священная война. Я очень рад, наши ожидания от церкви оправдались", - сказал глава МВД Ляэнеметс.
Ляэнеметс заверил, что виду на жительство митрополита больше ничто не угрожает. Он подчеркнул, что целью МВД было убедиться, что в Эстонии не занимаются разжиганием войны, что религиозные организации этого не поддерживают. "Я очень рад, что это четко высказано и теперь, я считаю, все разъяснилось", - заключил глава МВД Эстонии, чьи слова привел Rus.err.ee.