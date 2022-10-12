Митрополит Евгений не разделяет отношение патриарха Кирилла к войне

Как рассказывает новостной портал Rus.err.ee, в своем ответном письме митрополит Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦМП) Евгений пишет: "Опираясь на православное вероучение, Эстонская православная церковь выступает против войны, она за мир и за мирное разрешение любых конфликтов, что было еще раз подчеркнуто в обращении синода Эстонской православной церкви от 6 октября сего года В связи с этим сообщаю, что я не разделяю слова Святейшего Патриарха Кирилла, произнесенные им в проповеди 25.09, об отпущении всех грехов военнослужащим, погибшим при исполнении воинского долга".

"19 марта я присоединился к заявлению Совета церквей Эстонии, осудившему войну и призвавшему к прекращению военных действий. С тех пор моя позиция осталась неизменной", - подчеркнул митрополит Евгений.