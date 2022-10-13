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Электросистема и подземный поезд шахтного музея не прошли требуемой проверки

Эрик Калда
, журналист
Электросистема и подземный поезд шахтного музея не прошли требуемой проверки
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В подземной части шахтного музея годами не выполнялся контроль безопасности электросистемы и подземного поезда.
В подземной части шахтного музея годами не выполнялся контроль безопасности электросистемы и подземного поезда. Фото: arhiiv

В подземной части кохтла-ныммеского шахтного музея просрочен аудит электросистемы и подземного поезда. Музей обещает привести дела в порядок, Департамент защиты прав потребителей и технадзора (TTJA) начинает надзорное производство.

На веб-странице TTJA можно прочитать, что в подземной части шахтного музея не разрешено использовать электросистему, поскольку она не прошла соответствующего требованиям аудита - срок его вышел в 2017 году. По той же причине нельзя использовать подземный поезд, аудит которого был просрочен уже в 2014 году.

Исходящее из закона требование

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