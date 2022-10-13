Электросистема и подземный поезд шахтного музея не прошли требуемой проверки

На веб-странице TTJA можно прочитать, что в подземной части шахтного музея не разрешено использовать электросистему, поскольку она не прошла соответствующего требованиям аудита - срок его вышел в 2017 году. По той же причине нельзя использовать подземный поезд, аудит которого был просрочен уже в 2014 году.