Одинец пытается организовать в Кохтла-Ярве смену власти

К понедельнику выяснится, сколько подписей удастся собрать Эдуарду Одинцу и его союзникам под заявлениями о выражении недоверия мэру и руководителям горсобрания.

Соцдемы во главе с Эдуардом Одинцом пытаются совершить властный переворот во втянутом в коррупционный скандал Кохтла-Ярве, однако еще в среду не было ясно, придут ли необходимые для этого голоса также от избирательного союза "Restart Kohtla-Järve", отношения с которым сейчас не самые хорошие.