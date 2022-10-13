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Одинец пытается организовать в Кохтла-Ярве смену власти

Эрик Гамзеев
, журналист
Одинец пытается организовать в Кохтла-Ярве смену власти
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К понедельнику выяснится, сколько подписей удастся собрать Эдуарду Одинцу и его союзникам под заявлениями о выражении недоверия мэру и руководителям горсобрания.
К понедельнику выяснится, сколько подписей удастся собрать Эдуарду Одинцу и его союзникам под заявлениями о выражении недоверия мэру и руководителям горсобрания. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Соцдемы во главе с Эдуардом Одинцом пытаются совершить властный переворот во втянутом в коррупционный скандал Кохтла-Ярве, однако еще в среду не было ясно, придут ли необходимые для этого голоса также от избирательного союза "Restart Kohtla-Järve", отношения с которым сейчас не самые хорошие.

В следующий понедельник горсобрание соберется на внеочередное заседание, единственным пунктом повестки дня которого станет, насколько известно сейчас, формирование комиссии по вопросам энергокризиса. Лидер оппозиции соцдем Эдуард Одинец сказал, что на этом же заседании планируют подать заявления о выражении недоверия также мэру Тоомасу Наэлю, председателю горсобрания Тийту Лиллеметсу и зампредседателя Марии Меркуловой. У соцдемов - пять депутатов в Кохтла-Ярвеском горсобрании из 25 членов.

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