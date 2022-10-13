Утвержден план перехода на эстоноязычное обучение, включающий коэффициенты учительских зарплат

Как сообщило Министерство образования и науки, с сентября 2023 года для всех учителей, преподающих на эстонском языке в Ида-Вирумаа, будет введен коэффициент базовой зарплаты в размере 1,5, а для учителей начальной школы - 1,3.

Для переезжающих в Ида-Вирумаа учителей и людей, начинающих работать педагогами, разрабатываются пакеты поддержки: целевая стипендия для студентов, стартовое пособие с коэффициентом 1,3 и расширение стартового пособия для опорных специалистов в начальной школе, льготное жилье и т.д.

Также всем работникам сферы образования будут предложены языковая подготовка и курсы повышения квалификации по методике преподавания языков, интегрированному предметному и языковому обучению и т.д., а также тренинги по повышению осведомленности о мультикультурном обучении.

Для руководителей школ будут доступны различные проекты профессионального развития.

Коалиционное соглашение, предусматривающее повышение зарплаты учителей к 2025 году как минимум до 120% от средней зарплаты по Эстонии, также внесет значительный вклад в обеспечение следующего поколения учителей.

Школам и детским садам будет предоставлен доступ к различным субсидиям как на обучение эстонскому языку, так и на обучение на эстонском языке, а также к поддержке классов за пределами Ида-Вирумаа, которые переходят на эстонский язык обучения.

Государство окажет поддержку детским садам и школам в приобретении учебных материалов для учеников, чей родной язык не является эстонским.