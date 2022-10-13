Власти Нарвы подготовили проекты решений о закрытии разом трех детских садов и слиянии еще двух. Один из приговоренных детсадов уже в сентябре оставили без детей и воспитателей, а его администрация начала подготовку к ликвидации учреждения.
Началась подготовка к закрытию в Нарве нескольких детских садов
Нарвская горуправа передала депутатам городского собрания разработанные чиновниками проекты решений о прекращении деятельности муниципальных детсадов "Тулуке" (ул. Кангеласте, 16а), "Казеке" (ул. Энергия, 4а), "Карикакар" (ул. А. Пушкина, 5а), а также о присоединении детсада "Тареке" (ул. А.-А. Тиймана, 16) к "Потсатая" (Таллиннское шоссе, 50).
Детсад "Казеке", из которого в сентябре перевели последних 38 детей, предлагается закрыть максимально скоро, как только возможно по норме предуведомления, а именно 31 марта. Ликвидировать "Тулуке", "Карикакар", равно как и присоединить "Тареке" к "Потсатая" собираются 30 июня следующего года.
- В планах - рассмотреть эти вопросы на заседании 27 октября, - сказал председатель Нарвского горсобрания Владимир Жаворонков, несколько озадаченный тем, что времени на изучение представленных горуправой проектов остается меньше двух недель.
Предложение сократить в Нарве число детсадов было вполне ожидаемо, так как это предусмотрено программой развития муниципальной системы образования, которую после горячих общественных обсуждений Нарвское горсобрание утвердило 30 июня нынешнего года. Реформа детских садов - первое большое действие, вытекающее из новой программы развития.
По состоянию на прошлый учебный год, когда составлялась программа развития, во всех 17 нарвских детсадах воспитывались суммарно 2330 детей в 141 группе, средняя наполняемость группы была 16,5.
Количество детей в нарвских детсадах и количество групп неуклонно уменьшалось на протяжении десятилетия. Согласно прогнозам демографической ситуации, количество детей в детсадах продолжит снижаться в следующие 12 лет. Затем, как ожидается, произойдет стабилизация на уровне 1500-1800 детей. С учетом того, что сейчас в детсадах Нарвы суммарно 2535 мест, в программе развития сделан вывод: необходимо значительного сократить площади.
В закрываемый детсад "Тулуке" ходят, по состоянию на сентябрь, 96 детей, а в "Карикакар" - 45. В "Казеке" ноль воспитанников, так как оттуда всех уже перевели. В присоединяемом "Тареке" - 145 детей.
После административного присоединения "Тареке" к "Потсатая" в здании первого из них смогут остаться ранее зачисленные дети, но новых принимать больше не станут - их предложат отправить либо в основное здание "Потсатая", либо в находящийся чуть дальше "Кирсике". Все три названных детсада находятся на расстоянии не более 250 метров друг от друга. Окончательно прекратить эксплуатацию здания "Тареке" планируется к 2025 году.
Выбор детских садов, подлежащих ликвидации, делался при составлении программы развития муниципальной системы образования Нарвы через ранжирование по ряду критериев: местоположение, расходы на содержание, техническое состояние и так далее. Программа развития указывает, что следует отказаться от эксплуатации детсадовских зданий, требующих крупных капиталовложений.
Также подсчитана предполагаемая экономия, которую получит нарвский бюджет после закрытия и окончательного слияния перечисленных детсадов - в сумме приблизительно 640 тысяч евро за год.