Началась подготовка к закрытию в Нарве нескольких детских садов

Нарвская горуправа передала депутатам городского собрания разработанные чиновниками проекты решений о прекращении деятельности муниципальных детсадов "Тулуке" (ул. Кангеласте, 16а), "Казеке" (ул. Энергия, 4а), "Карикакар" (ул. А. Пушкина, 5а), а также о присоединении детсада "Тареке" (ул. А.-А. Тиймана, 16) к "Потсатая" (Таллиннское шоссе, 50).

Детсад "Казеке", из которого в сентябре перевели последних 38 детей, предлагается закрыть максимально скоро, как только возможно по норме предуведомления, а именно 31 марта. Ликвидировать "Тулуке", "Карикакар", равно как и присоединить "Тареке" к "Потсатая" собираются 30 июня следующего года.

- В планах - рассмотреть эти вопросы на заседании 27 октября, - сказал председатель Нарвского горсобрания Владимир Жаворонков, несколько озадаченный тем, что времени на изучение представленных горуправой проектов остается меньше двух недель.

Предложение сократить в Нарве число детсадов было вполне ожидаемо, так как это предусмотрено программой развития муниципальной системы образования, которую после горячих общественных обсуждений Нарвское горсобрание утвердило 30 июня нынешнего года. Реформа детских садов - первое большое действие, вытекающее из новой программы развития.

По состоянию на прошлый учебный год, когда составлялась программа развития, во всех 17 нарвских детсадах воспитывались суммарно 2330 детей в 141 группе, средняя наполняемость группы была 16,5.