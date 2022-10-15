НАЧАЛИ СО СТАРЫМИ ПРОБЛЕМАМИ ⟩ Аудит теплотрассы в Сомпа летом не провели, но планируют в этом году

Прошлой зимой на встрече с жителями Сомпа мэр Кохтла-Ярве Тоомас Наэль пообещал, что летом в этой части города проведут аудит теплотрассы с целью выявления проблемных мест и поиска вариантов решения по улучшению теплоснабжения старых домов. Предлагалось два этапа - исследования в теплое и холодное время года. На пороге новая зима, а жители поселка никаких действий на своих улицах не видели.