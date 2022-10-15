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НАЧАЛИ СО СТАРЫМИ ПРОБЛЕМАМИ ⟩ Аудит теплотрассы в Сомпа летом не провели, но планируют в этом году

Ирина Кивисельг
, журналист
Аудит теплотрассы в Сомпа летом не провели, но планируют в этом году
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Теплотрассы в Сомпа подключили 1 октября, но жители жалуются на холод в домах.
Теплотрассы в Сомпа подключили 1 октября, но жители жалуются на холод в домах. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Прошлой зимой на встрече с жителями Сомпа мэр Кохтла-Ярве Тоомас Наэль пообещал, что летом в этой части города проведут аудит теплотрассы с целью выявления проблемных мест и поиска вариантов решения по улучшению теплоснабжения старых домов. Предлагалось два этапа - исследования в теплое и холодное время года. На пороге новая зима, а жители поселка никаких действий на своих улицах не видели.

Новый отопительный сезон в Сомпа начался 1 октября со старых проблем - жители опять жалуются на холодные квартиры, позднее подключение теплотрасс и низкую температуру в сетях теплоснабжения.

Лидер Союза жителей Сомпа Диана Берсенева обратилась к мэру Кохтла-Ярве с письмом, напомнив об обещаниях и попросив объяснить, почему дело об организации аудита теплотрасс до сих пор не сдвинулось с места.

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